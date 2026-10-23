La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En plus du Marocain Abde, le PSG lorgne le dernier crack de Ligue 1 pour remplacer numériquement Kvicha Kvaratskhelia.

Le PSG prépare déjà ses prochaines manœuvres sur le marché des transferts. Confrontée à la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, la direction parisienne étudierait plusieurs solutions pour renforcer son secteur offensif. Parmi les profils suivis figure désormais celui de Paris Brunner, qui réalise un début de saison remarqué sous les couleurs de l’AS Monaco.

Brunner, la nouvelle sensation de Ligue 1 qui attire le PSG

Selon Ekrem Konur, l’attaquant allemand serait dans le viseur du PSG. Une piste qui prend de l’épaisseur au regard des performances du joueur de 20 ans, auteur de sept buts en huit rencontres toutes compétitions confondues selon les statistiques rapportées par plusieurs médias. Mais le dossier est loin d’être simple. Monaco aurait fixé le prix de son jeune talent à 30 millions d’euros minimum et ne souhaiterait pas nécessairement s’en séparer dès le mercato hivernal.

Pour le PSG, son profil présente plusieurs intérêts. Le club parisien pourrait miser sur un attaquant jeune, déjà performant en Ligue 1 et susceptible de progresser dans un environnement plus ambitieux. Cette éventuelle opération correspondrait également à une stratégie de recrutement tournée vers des joueurs capables de s’inscrire dans la durée.

Reste une question essentielle : le PSG considère-t-il Brunner comme une solution immédiate pour pallier l’absence de Kvaratskhelia ou comme un investissement destiné à renforcer son effectif sur plusieurs saisons ? Les informations disponibles ne permettent pas encore de trancher.

Un transfert dès janvier au PSG ?

L’AS Monaco n’entendrait pas laisser partir sa pépite à n’importe quel prix. D’après Ekrem Konur, le club de la Principauté réclamerait au moins 30 millions d’euros pour envisager une cession. Pour le PSG, il faudra déterminer si cet investissement se justifie, notamment compte tenu des besoins de l’équipe et des autres pistes étudiées par la direction sportive. L’ASM disposerait par ailleurs d’un intérêt sportif évident à conserver son attaquant pendant la saison. Un départ en janvier pourrait fragiliser son secteur offensif au moment où le club cherche à défendre ses ambitions en championnat.

La blessure de Kvaratskhelia pourrait accélérer la réflexion parisienne. Si son indisponibilité se prolonge, Luis Campos devra évaluer les solutions disponibles pour maintenir la profondeur de l’effectif. Paris Brunner pourrait alors représenter une option à étudier dès le mercato hivernal. Mais l’intérêt supposé du PSG ne signifie pas qu’une offre officielle a été formulée, ni que Monaco acceptera de négocier en janvier.

Le PSG devra également tenir compte de la concurrence. Le Borussia Dortmund, ancien club de Brunner, serait lui aussi attentif à sa situation. Selon les informations publiées sur le dossier, le club allemand disposerait d’un mécanisme lui permettant de s’aligner sur une offre reçue par Monaco, ce qui pourrait compliquer les démarches parisiennes. Paris Brunner ne serait pas le seul nom étudié pour renforcer l’attaque du PSG. La piste menant au Marocain Abde témoigne de la volonté du club de conserver plusieurs options ouvertes.