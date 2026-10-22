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FRANCE

RC Lens Mercato : Ismaëlo Ganiou au PSG, ça repart de plus belle !

Par William Tertrin - 22 Oct 2026, 21:40
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

Surveillé de près par le PSG, Ismaëlo Ganiou pourrait voir sa cote grimper encore davantage, alors que le RC Lens entend poursuivre la progression de son jeune défenseur central.

Le mercato estival 2027 du RC Lens va-t-il voir Ismaëlo Ganiou quitter le RCL pour un autre club de Ligue 1 ? Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG suit attentivement le défenseur lensois. Sans grande surprise, puisque cette information avait déjà commencé à circuler ces dernières semaines.

Le club de la capitale anticipe déjà ses besoins en défense centrale. Dans cette optique, le profil d’Ismaëlo Ganiou retiendrait l’attention des dirigeants parisiens, qui cherchent notamment à préparer la succession à long terme de Marquinhos.

La future plus grosse vente de l’histoire du club

Du côté du RC Lens, on sait évidemment que Ganiou vit sans doute sa dernière saison au club. Prolongé l’été dernier jusqu’en 2030, il n’y aurait aucune surprise à le voir devenir la plus grosse vente de l’histoire du club, un an après Mamadou Sangaré (48 millions d’euros plus bonus).

L’intérêt parisien pourrait en tout cas alimenter les discussions autour de l’avenir d’Ismaëlo Ganiou. Pour le RC Lens, l’enjeu sera de poursuivre son développement et de gérer au mieux l’attention que pourrait susciter son potentiel.

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