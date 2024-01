PSG Mercato : l'avenir de Mbappé chamboulé par l'annonce de Klopp

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il y a trois jours, Jürgen Klopp a surpris la planète football en annonçant son départ de Liverpool en fin de saison. Neuf ans que l'Allemand est arrivé sur les bords de la Mersey. Il a tout gagné avec les Reds et personne n'imaginait qu'il serait à un moment à court d'énergie, comme il l'a expliqué dans sa vidéo. Mais le fait est là : en juin, ce sera fini. Lui et son staff technique partiront. Et des joueurs comme Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold pourraient également partir, eux qui sont sous contrat avec le LFC jusqu'en 2025 et qui doivent beaucoup à leur coach. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Il n'irait pas dans un club en reconstruction Mais le départ de Klopp a également déjà impacté le recrutement estival du club de la Mersey ! Selon le Liverpool Echo, le LFC aurait perdu ses maigres chances de recruter Kylian Mbappé à l'intersaison après l'annonce de l'Allemand. L'attaquant du PSG est plus proche de s'engager avec le Real Madrid ou de prolonger à Paris que de venir en Angleterre. Mais quand bien même il privilégierait une venue en Premier League, il n'aurait certainement pas envie de venir dans un club qui va changer d'entraîneur, avec toutes les incertitudes que cela implique... Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Liverpool’s chances of signing Kylian Mbappe after Jurgen Klopp confirms he’s leavinghttps://t.co/eUrwjAQ94M — Abraham Samson Okpe (@realoas1) January 27, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Très proche du Real Madrid, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé n'a toujours pas décidé de son avenir. Mais en Angleterre, on veut croire que l'annonce du départ de Jürgen Klopp a torpillé les chances de Liverpool de l'attirer.

Raphaël Nouet

Rédacteur