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FRANCE

ASSE : trois bonnes nouvelles sont tombées pour Cathro avant le Red Star !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 08:40
Ian Cathro (ASSE)

Le coach de l’ASSE, Ian Cathro, a reçu plusieurs bonnes nouvelles ce mercredi à l’entraînement.

Vainqueur de Rodez (2-0) samedi dernier, l’AS Saint-Étienne a décroché sa sixième victoire de la saison en huit journées de Ligue 2, confortant ainsi sa place de leader du championnat. Les Verts s’apprêtent désormais à disputer l’un des premiers grands chocs de la saison avec un déplacement sur la pelouse de leur dauphin, le Red Star, ce samedi (20h). Une rencontre particulièrement importante dans la course à la montée, pour laquelle Ian Cathro pourrait enregistrer plusieurs retours précieux.

Le Cardinal et Davitashvili de retour à l’entraînement !

Alors que Gautier Larsonneur, touché au genou, devrait manquer ce déplacement à Saint-Ouen, Ian Cathro devrait en revanche récupérer deux éléments importants de son effectif. Absents lors de la victoire face à Rodez, Julien Le Cardinal, victime d’une grosse béquille musculaire, et Zuriko Davitashvili, qui était malade, ont tous deux participé à l’entraînement collectif des Verts ce mercredi. Leur présence est notamment visible sur les images de la séance publiées par le club stéphanois sur son site officiel et ses réseaux sociaux. Selon les informations d’Envertetcontretous, le défenseur français et l’ailier géorgien devraient être aptes pour le choc face au Red Star. Deux bonnes nouvelles pour Ian Cathro avant ce rendez-vous au sommet de la Ligue 2.

Eymard également aperçu à l’Étrat !

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’ASSE. Paul Eymard était lui aussi présent ce mercredi sur les pelouses du centre d’entraînement de l’Étrat sans que l’on puisse déterminé s’il s’entraîne individuellement ou collectivement. Victime d’une fracture du tibia la saison dernière, le jeune milieu de terrain stéphanois avait récemment repris l’entraînement avec le groupe avant de recevoir un coup sur la zone encore douloureuse de sa blessure. Sa présence constitue donc un signal encourageant, même si sa disponibilité pour affronter le Red Star reste encore incertaine.

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