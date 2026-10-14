Blessé au genou contre Rodez, Gautier Larsonneur (29 ans) pourrait manquer le déplacement de l’ASSE au Red Star (samedi, 20h).. Et bien plus encore.

L’ASSE a remporté une précieuse victoire contre Rodez (2-0) samedi dernier. Mais la soirée a laissé une ombre au tableau : la sortie prématurée de Gautier Larsonneur dans les dernières minutes.

Larsonneur vers un forfait contre le Red Star

L’ancien capitaine de l’ASSE, particulièrement décisif durant la rencontre, a dû céder sa place après un contact avec Kevin Pedro. À quelques jours du déplacement au Red Star, l’inquiétude grandit dans le Forez. Selon Peuple Vert, le gardien de l’ASSE ne devrait pas être rétabli à temps pour la rencontre prévue samedi à 20 heures au stade Bauer. Les dernières informations relayées hier soir vont dans le même sens : Larsonneur n’apparaissait pas sur les images de la reprise de l’entraînement collectif mardi. Une absence qui laisse planer le doute sur sa capacité à retrouver rapidement la compétition. Le problème concerne l’articulation du genou. Pour l’instant, toutefois, aucun diagnostic médical définitif n’a été officiellement communiqué.

Le principal sujet d’inquiétude concerne désormais la durée de l’indisponibilité du portier stéphanois. Après la victoire contre Rodez, Ian Cathro était resté prudent au moment d’évoquer la blessure de son gardien. « Ça concerne l’articulation, mais il faudra pousser l’analyse », avait expliqué l’entraîneur écossais, laissant entendre que des examens complémentaires étaient nécessaires. Le staff de l’ASSE ne souhaite donc pas tirer de conclusions hâtives. Mais l’incertitude demeure à l’approche d’un rendez-vous important face au dauphin de Ligue 2. La crainte d’une absence de plusieurs semaines existe, même si aucune durée ne peut encore être avancée avec certitude.

Ndiaye prêt à prendre le relais ?

En cas de forfait de Larsonneur, Mamour Ndiaye pourrait être titularisé dans les buts stéphanois. Le jeune gardien a déjà connu ses premières minutes avec l’équipe professionnelle en entrant en jeu contre Rodez après la sortie de son capitaine. Le déplacement au Red Star représenterait cependant un défi d’une tout autre ampleur. Ndiaye pourrait connaître sa première titularisation sous le maillot vert dans une rencontre où l’ASSE devra répondre à la pression d’un adversaire ambitieux. Un baptême du feu potentiel pour le jeune portier, qui aurait l’occasion de démontrer qu’il peut assumer ses responsabilités en l’absence du numéro un.

La blessure de Larsonneur tombe au mauvais moment pour l’ASSE. Le gardien avait signé une prestation déterminante contre Rodez, contribuant directement au succès des Verts. Son éventuelle absence obligerait donc Cathro à revoir ses plans avant un déplacement délicat. Mais l’entraîneur devra surtout attendre les prochaines informations médicales avant de connaître l’ampleur réelle du problème. Pour l’instant, une chose semble se préciser : Larsonneur pourrait manquer le rendez-vous de samedi. En revanche, il est encore trop tôt pour affirmer que sa blessure est grave ou qu’elle l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. La durée de son absence constitue désormais la principale interrogation dans le Forez.