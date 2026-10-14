L’ASSE se félicite de compter deux nouvelles têtes dans son effectif depuis la victoire contre Rodez (2-0).

L’ASSE a vécu une soirée faste face à Rodez. Au-delà du résultat, les supporters des Verts ont également pu découvrir deux nouveaux visages au sein de l’équipe première.

Deux premières qui comptent à l’ASSE

Le club stéphanois a ainsi félicité Elyes Dhaoui et Mamour Ndiaye, qui ont officiellement rejoint la hiérarchie des joueurs apparus avec les Verts en match officiel. Ils deviennent respectivement les 814e et 815e joueurs à inscrire leur nom dans cette histoire. Pour les deux jeunes joueurs, cette apparition représente une étape importante dans leur progression.

Elyes Dhaoui, milieu tunisien de 18 ans, a rejoint l’ASSE en septembre 2026. Initialement rattaché au groupe réserve, il a profité de ses prestations pour attirer l’attention du staff professionnel. Face à Rodez, il a remplacé Augustine Boakye à la 80e minute. Après la rencontre, il a partagé son émotion : « Hier j’ai vécu l’un de mes plus beaux moments de foot : mes premières minutes en professionnel à domicile sous le maillot de l’ASSE. »

En pleine découverte Geoffroy-Guichard

De son côté, Mamour Ndiaye a également connu ses premières minutes avec l’équipe fanion. Le gardien sénégalais de 20 ans, arrivé à Saint-Étienne durant l’été, a remplacé Gautier Larsonneur en toute fin de rencontre. Formé au Sénégal avant de poursuivre sa progression en Norvège, Ndiaye possède déjà une expérience internationale chez les jeunes. Il a notamment remporté la Coupe d’Afrique des nations U20 en 2023 avec le Sénégal.

Ces deux premières apparitions illustrent la volonté de l’ASSE de faire progresser de nouveaux profils et de leur ouvrir les portes du groupe professionnel. Le parcours reste évidemment à construire. Une première entrée en jeu ne garantit pas une place durable dans la rotation, mais elle permet aux deux joueurs de franchir une étape symbolique et de découvrir les exigences du plus haut niveau. Pour Elyes Dhaoui comme pour Mamour Ndiaye, l’objectif sera désormais de poursuivre le travail et de saisir les prochaines occasions offertes par Ian Cathro. Dès samedi face au Red Star ?