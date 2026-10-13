ASSE : Dall’Oglio a failli retrouver un banc !

Sans club depuis son départ de l’ASSE en décembre 2024, Olivier Dall’Oglio aurait pu rebondir sur le banc du FC Metz.

Depuis son départ de l’AS Saint-Étienne en décembre 2024, Olivier Dall’Oglio n’a toujours pas retrouvé de banc. Arrivé chez les Verts un an plus tôt pour succéder à Laurent Batlles, le technicien français avait pourtant réussi une belle performance en ramenant l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de la saison 2023-2024. Après avoir redressé la situation des Stéphanois, qui avaient terminé à la troisième place de Ligue 2, il avait décroché la montée au terme des barrages face au FC Metz (2-1, 2-2 après prolongation). Mais son aventure dans le Forez avait finalement pris fin quelques mois plus tard, le 14 décembre 2024, après un début de saison compliqué dans l’élite, marqué par quatre victoires, un match nul et dix défaites en quinze journées.

Dall’Oglio était dans les petits papiers du FC Metz !

Près de deux ans après son éviction de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio aurait toutefois été tout proche de retrouver un banc en Ligue 2. Selon les informations de Morning Foot, l’entraîneur de 62 ans figurait sur la liste des profils étudiés par les dirigeants du FC Metz pour succéder à Luc Holtz, dont le départ a été officialisé le 28 septembre dernier. Le nom de l’ancien coach stéphanois aurait même déjà circulé du côté du club mosellan lors du mercato estival. Son expérience du championnat et sa capacité à faire monter une équipe en Ligue 1 auraient notamment constitué des arguments en sa faveur. Un scénario qui aurait eu une saveur particulière puisque Dall’Oglio avait justement obtenu la montée avec Saint-Étienne aux dépens du FC Metz en juin 2024.

Proment lui a été préféré !

Mais malgré l’intérêt porté à son profil, Olivier Dall’Oglio n’a finalement pas été retenu par les dirigeants messins. Ces derniers ont préféré miser sur Grégory Proment, ancien joueur emblématique du FC Metz, pour prendre la succession de Luc Holtz. Un choix officialisé dès le 28 septembre, qui a donc refermé cette piste pour l’ancien entraîneur de l’ASSE. Toujours sans club depuis son départ du Forez, Olivier Dall’Oglio devra encore patienter avant de retrouver un nouveau projet. Reste à savoir si son nom reviendra prochainement dans les discussions d’un autre club de Ligue 2, un championnat dans lequel il avait brillamment réussi à ramener les Verts parmi l’élite.