À LA UNE DU 15 OCT 2026
[11:08]OM : le groupe de Genesio pour l’Olympiakos est tombé avec une bonne nouvelle !
[10:57]FC Barcelone : coup dur pour Raphinha avant le PSG et le Real Madrid !
[10:28]FC Nantes : deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Dunkerque !
[10:08]Flashback, il y a un an : Du choc Gouiri à la valse des coulisses : l’OM, entre secousses et nouveau visage
[10:03]OL : Pierre Sage ouvre la porte à l’OM, mais la ferme à l’ASSE !
[09:44]L’IA dans la préparation des matchs : ce que ChatGPT sait (et ne sait pas) faire pour un staff technique
[09:40]OM : Richard a frappé fort, deux nouveaux départs actés !
[09:20]RC Lens : le grand gagnant de la défaite face au Sporting est connu !
[09:00]Stade Rennais – OFI Crète : une pluie de changements attendue dans le onze de Haise !
[08:40]ASSE : trois bonnes nouvelles sont tombées pour Cathro avant le Red Star !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Dunkerque !

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 10:28
Armand Daho (Dunkerque)

Dunkerque pourrait être privé de deux joueurs pour son déplacement à la Beaujoire face au FC Nantes ce samedi.

Après avoir été tenu en échec par le Stade de Reims (0-0) samedi dernier malgré une prestation encourageante, le FC Nantes retrouve la Beaujoire ce samedi (14h) pour affronter l’USL Dunkerque, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 2. Toujours à la recherche d’une première victoire à domicile cette saison, les Canaris espèrent enfin décrocher les trois points devant leur public. Et avant ce nouveau rendez-vous, plusieurs incertitudes entourent l’effectif dunkerquois.

Mayela absent, Daho incertain face au FC Nantes

Pour son déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Dunkerque pourrait devoir composer avec deux absences. Expulsé lors de la défaite face au Pau FC (0-2), le 18 septembre dernier, Vanel Mayela sera suspendu, tandis qu’Armand Daho demeure incertain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Une situation à surveiller pour l’entraîneur dunkerquois Albert Sanchez, qui pourrait être contraint d’adapter ses choix avant d’affronter les Canaris.

De son côté, Grégory Poirier sera toujours privé d’Alexis Mirbach et de Tylel Tati, blessés, pour affronter les Dunkerquois, tandis que Mathieu Cafaro, absent face à Reims en raison d’une lésion au quadriceps, est incertain.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC NantesUSL Dunkerque
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, USL Dunkerque