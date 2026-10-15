FC Nantes : deux bonnes nouvelles pour Poirier avant Dunkerque !

Dunkerque pourrait être privé de deux joueurs pour son déplacement à la Beaujoire face au FC Nantes ce samedi.

Après avoir été tenu en échec par le Stade de Reims (0-0) samedi dernier malgré une prestation encourageante, le FC Nantes retrouve la Beaujoire ce samedi (14h) pour affronter l’USL Dunkerque, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 2. Toujours à la recherche d’une première victoire à domicile cette saison, les Canaris espèrent enfin décrocher les trois points devant leur public. Et avant ce nouveau rendez-vous, plusieurs incertitudes entourent l’effectif dunkerquois.

Mayela absent, Daho incertain face au FC Nantes

Pour son déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Dunkerque pourrait devoir composer avec deux absences. Expulsé lors de la défaite face au Pau FC (0-2), le 18 septembre dernier, Vanel Mayela sera suspendu, tandis qu’Armand Daho demeure incertain en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Une situation à surveiller pour l’entraîneur dunkerquois Albert Sanchez, qui pourrait être contraint d’adapter ses choix avant d’affronter les Canaris.

De son côté, Grégory Poirier sera toujours privé d’Alexis Mirbach et de Tylel Tati, blessés, pour affronter les Dunkerquois, tandis que Mathieu Cafaro, absent face à Reims en raison d’une lésion au quadriceps, est incertain.