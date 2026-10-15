OM – Olympiakos (1-0) : les notes des Marseillais 

L’OM s’est incliné contre l’Olympiakos au Vélodrome (0-1) lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Les notes des Marseillais.

Jeffrey De Lange 4

Quelques relances approximatives et une parade en fin de première période à 0-1. Surtout, le gardien néerlandais semble encore scotché sur sa ligne sur le but grec. Problématique.

Emerson Palmieri 4

Discret dans son couloir, le latéral gauche italo-brésilien a tenté quelques percées mais il semble avoir perdu de sa connexion avec Paixao. On l’a connu plus tranchant. Remplacé par Garcia (61e).

Nayef Aguerd 5

Un match frustrant pour le Marocain. Plutôt solide dans ses interventions et ses intentions de faire vivre le ballon, Aguerd se fait devancer au marquage sur le but grec de Santiago Hezze (0-1, 42e). Ce bémol abaisse sa note.

Bamo Méïté 6

Pour sa première titularisation de la saison, Méïté s’en est plutôt bien sorti devant Roman Yaremchuk. On l’a senti à son aise et il n’a pas hésité à arranger la foule à chacune de ses interventions réussies. Prometteur.

Timothy Weah 6

Suspendu et avantageusement remplacé par Bezahaf à Troyes, Timothy Weah va mieux. S’il a signé une première montée mal récompensée (4e), il montré plus de vigueur que sur ses dernières sorties. Notamment sur ces retours salvateurs (60e et 69e), ou sur cette frappe déviée par Ortega (65e).

Tochukwu Nnadi 4

Vrai poumon du milieu, le Nigérian ne se cache pas. Et n’hésite jamais à mettre le petit coup en plus, sans non plus apporter une véritable plus-value dans l’élaboration du jeu. Remplacé par Harit (61e).

Himad Abdelli 5

Le dernier buteur de l’OM a du gaz et a gratté plusieurs ballons mais il n’a pas pris de risque quand il l’a eu dans les pieds. Un bon état d’esprit mais aucun vrai décalage pour faire avancer le jeu.

Angel Gomes 3

Positionné en 10, Gomes a encore affiché ses limites. Techniques et dans la création. S’il rate une énorme opportunité d’ouvrir le score (35e), il sert bien Abdallah sur la première occasion marseillaise (36e). Remplacé par Moumbagna (75e).

Igor Paixao 5

Bougon à sa sortie à Troyes, le Brésilien était attendu par le Vélodrome. Et il a encore rendu une copie blanche. Décevant en première période, Paixao a eu plus de jus par la suite avec deux frappes à son actif, une non cadrée et une autre sortie par Ortega (67e).

Keyliane Abdallah 6

Discret dans l’entame, après un décalage subtil pour Weah, Abdallah est contré in extremis (23e) mais il se crée la première occasion marseillaise d’une frappe en première intention détournée par le gardien grec (36e). L’ailier droit a impulsé plusieurs offensives en seconde période. Mal payé et remplacé par Kondogbia (80e).

Neal Maupay 3

Pour se battre, Maupay se bat ! On l’a vu chercher des ballons très bas pour parfois organiser le jeu, mais il manque de point d’appui dans la zone de vérité. Quant à sa technique, il doit aussi la revoir. Remplacé par Gouiri (61e).

Bastien Aubert, au Vélodrome