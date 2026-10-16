ASSE : une excellente nouvelle tombe avant le match face au Red Star !

À l’approche de son déplacement sur la pelouse du Red Star, l’AS Saint-Étienne peut s’appuyer sur une statistique particulièrement rassurante. Historiquement, les Verts dominent très largement les confrontations face au club francilien, avec seulement quatre défaites en 36 rencontres ! Un bilan impressionnant qui devrait donner le sourire aux supporters stéphanois avant ce rendez-vous important de Ligue 2.

Voilà une statistique qui devrait faire plaisir aux supporters de l’ASSE ! Alors que les Verts s’apprêtent à défier le Red Star au stade Bauer, l’histoire semble clairement pencher en faveur du club du Forez. Et les chiffres sont particulièrement éloquents.

En 36 confrontations entre les deux formations, Saint-Étienne s’est imposé à 21 reprises, pour 11 matchs nuls et seulement quatre défaites. Autrement dit, les Stéphanois ont évité la défaite dans près de 89 % de leurs rencontres face au Red Star. Une domination historique qui ne s’arrête pas aux résultats, puisque les Verts ont également inscrit 80 buts contre seulement 34 encaissés !

De quoi aborder ce déplacement avec quelques certitudes statistiques, même si la réalité du terrain pourrait évidemment réserver quelques surprises.

Le Red Star, un adversaire qui réussit historiquement aux Verts !

Et même loin de Geoffroy-Guichard, l’ASSE a régulièrement su faire respecter son statut face au club audonien. En 18 déplacements sur la pelouse du Red Star, les Stéphanois ont enregistré huit victoires, sept matchs nuls et seulement trois défaites. Ils y ont inscrit 33 buts pour 16 encaissés.

Un bilan qui confirme que les déplacements à Bauer ont souvent souri aux Verts. En Ligue 2 également, l’avantage reste stéphanois : six succès en douze confrontations, contre quatre matchs nuls et deux défaites.

Mais attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance ! Lors de leur dernière confrontation à Bauer, la saison passée, les joueurs du Red Star avaient justement réussi à faire tomber l’ASSE (2-1). Un avertissement qui rappelle que les statistiques ne font pas gagner les matchs.

Une revanche à prendre après la dernière désillusion à Bauer

Si l’historique donne largement l’avantage aux Verts, un souvenir reste encore dans les têtes : la défaite concédée la saison passée sur la pelouse du Red Star (2-1). Un revers que les Stéphanois auront certainement à cœur d’effacer lors de leurs prochaines retrouvailles avec le club francilien.

Après leur victoire face à Rodez (2-0), les Verts ont l’occasion de confirmer leur bonne dynamique et de poursuivre leur marche en avant. Mais dans un stade Bauer toujours difficile à manœuvrer, il faudra afficher la même détermination pour espérer repartir avec les trois points.

Cette confrontation sera également l’occasion de retrouver quelques liens entre les deux clubs. Une quarantaine de joueurs ont porté les deux maillots au fil de l’histoire, à l’image de Kader Ferhaoui ou Pierrick Cros. Plus récemment, Dylan Durivaux, formé à l’ASSE, a rejoint les rangs du Red Star.

Avec 21 victoires en 36 confrontations, Saint-Étienne possède donc un sérieux avantage historique. Reste maintenant à le confirmer sur le terrain. Car si les statistiques ont de quoi donner le sourire au peuple vert, seule une victoire à Bauer permettrait de transformer cette belle histoire en nouvelle bonne nouvelle !