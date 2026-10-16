ASSE : Ian Cathro s’enflamme pour Mamour Ndiaye, Larsonneur a du soucis à se faire !

Privée de Gautier Larsonneur pour le déplacement sur la pelouse du Red Star ce samedi (20h), l’ASSE s’apprête à lancer Mamour Ndiaye dans le grand bain. Un choix forcément scruté de près par les supporters stéphanois, mais qui ne semble absolument pas inquiéter Ian Cathro. L’entraîneur des Verts affiche une confiance totale envers son jeune gardien, dont il attend beaucoup à l’avenir.

C’est un véritable baptême du feu qui attend Mamour Ndiaye ! Alors que l’AS Saint-Étienne devra composer sans Gautier Larsonneur, blessé au genou droit face à Rodez (2-0), le jeune portier arrivé cet été dans le Forez devrait connaître sa première titularisation sous le maillot vert, samedi soir sur la pelouse du Red Star.

Une sacrée responsabilité pour un gardien encore peu connu du grand public stéphanois. Mais du côté du staff, pas question de céder à la panique. Bien au contraire ! Ian Cathro semble particulièrement enthousiaste à l’idée de voir sa jeune recrue saisir cette opportunité.

Et l’entraîneur écossais n’a pas hésité à envoyer un message fort en conférence de presse.

« Mamour est prêt » : Cathro n’a aucun doute !

Interrogé sur la capacité de Ndiaye à répondre présent dans un contexte aussi exigeant, Ian Cathro s’est montré catégorique.

« Est-ce qu’il est prêt ? Oui, je pense qu’il est prêt à jouer en compétition. Il a envie d’aider l’équipe. Et aujourd’hui, c’est vraiment ce sur quoi il doit se concentrer. »

Une déclaration rassurante pour les supporters des Verts, forcément préoccupés par l’absence de leur gardien titulaire.

Car si Ndiaye manque encore de repères sous ses nouvelles couleurs, il possède déjà une expérience du football professionnel acquise en Norvège. Et surtout, son recrutement n’a rien d’un hasard.

« C’est un jeune gardien de but qui a aussi déjà une vraie expérience professionnelle dans le championnat norvégien. S’il est aujourd’hui à l’AS Saint-Étienne, c’est parce que nous, au club, nous avons estimé qu’il avait un fort potentiel. »

Un potentiel que le staff compte désormais exploiter, même si les circonstances accélèrent un peu les choses.

« Grand, rapide, agressif » : Ndiaye possède des qualités qui séduisent Cathro

Et si l’ASSE tenait déjà un futur grand gardien ? Ian Cathro n’a pas caché son admiration pour les qualités physiques et techniques de Mamour Ndiaye. Un profil différent de celui de Gautier Larsonneur, capable d’apporter une nouvelle dimension dans les cages stéphanoises.

« Mamour est un joueur qui, évidemment par sa taille et ses qualités physiques, amène quelque chose de différent. C’est aussi un gardien de but qui est rapide et puis il amène une présence forte dans les buts avec un style de jeu plutôt agressif. »

Des caractéristiques qui ont convaincu les dirigeants stéphanois de miser sur lui cet été. Mais pour Cathro, il ne s’agit pas seulement de trouver une doublure à Larsonneur. L’objectif est aussi de développer un joueur capable, à terme, de prendre une place importante dans le projet sportif des Verts.

« Ce sont toutes ces qualités qui nous ont conduits à le recruter parce qu’on sent vraiment un fort potentiel à développer. »

Une preuve supplémentaire que l’ASSE croit énormément en son jeune portier sénégalais.

Une première plus tôt que prévu, mais aucune inquiétude à l’ASSE !

Si Mamour Ndiaye devrait être propulsé titulaire dès samedi, ce scénario n’était pas forcément celui imaginé initialement par le staff stéphanois.

« Ça arrive sans doute un peu plus tôt que ce qu’on l’aurait pensé, mais c’est aussi pour ça qu’on travaille tous les jours, pour être prêt à lancer des joueurs », a reconnu Ian Cathro.

Pas question toutefois de faire peser une pression supplémentaire sur les épaules du jeune gardien. L’entraîneur des Verts souhaite au contraire que l’ensemble de son équipe l’accompagne dans cette première grande échéance.

Car le défi s’annonce de taille. Face à un Red Star qui reste sur quatre victoires consécutives, Ndiaye pourrait rapidement être mis à contribution dans l’ambiance bouillante du stade Bauer.

Mais Cathro préfère y voir une opportunité plutôt qu’un danger. L’entraîneur écossais insiste notamment sur l’importance des automatismes avec ses défenseurs et sur le travail collectif pour permettre à son gardien d’évoluer dans les meilleures conditions.

Une chose est certaine : l’ASSE ne compte pas simplement demander à Mamour Ndiaye de dépanner en attendant le retour de Larsonneur. Le club croit en son potentiel et cette première titularisation pourrait marquer le début d’une belle histoire dans le Forez. Reste désormais au jeune Sénégalais à transformer les belles paroles de son entraîneur en une prestation convaincante sur la pelouse du Red Star !