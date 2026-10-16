ASSE : la star et meilleur joueur du groupe est trouvé pour Ben Old !

Alors qu’Augustine Boakye impressionne depuis plusieurs semaines sous le maillot de l’ASSE, Ben Old n’a pas caché son admiration pour son coéquipier ghanéen. L’international néo-zélandais considère même Boakye comme l’un des meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué dans sa carrière ! Des déclarations particulièrement fortes qui confirment le statut grandissant du milieu offensif stéphanois dans le vestiaire des Verts.

L’AS Saint-Étienne tient-elle sa nouvelle grande star ? Depuis plusieurs semaines, Augustine Boakye enchaîne les prestations convaincantes et s’impose comme l’un des joueurs les plus importants du collectif d’Ian Cathro. Technique, imprévisible et capable de faire basculer une rencontre à lui seul, le Ghanéen semble avoir franchi un cap cette saison.

Et visiblement, ses performances ne passent pas inaperçues au sein du vestiaire stéphanois ! Interrogé sur son coéquipier, Ben Old a livré un témoignage particulièrement élogieux qui devrait donner le sourire aux supporters des Verts.

Car pour l’international néo-zélandais, Augustine Boakye n’est pas simplement un bon joueur de Ligue 2. Il fait partie des meilleurs footballeurs qu’il ait côtoyés !

« L’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu jouer » : Ben Old s’enflamme pour Boakye !

Ben Old n’a pas cherché à dissimuler son admiration pour le milieu offensif ghanéen. Bien au contraire, le Stéphanois a tenu à souligner le talent exceptionnel de son partenaire, mais également ses qualités humaines.

« Augustine est magnifique. Honnêtement, c’est l’un des meilleurs joueurs avec qui j’ai pu jouer. C’est une personne incroyable et je suis très heureux qu’il soit en si bonne forme. Tout ce que l’on voit dans le jeu, ça se voit aussi à l’entraînement. »

Une déclaration particulièrement forte qui en dit long sur le niveau affiché par Boakye. Car si les supporters peuvent admirer ses qualités chaque week-end, ses coéquipiers ont la chance de le côtoyer quotidiennement à l’entraînement.

Et selon Ben Old, le Ghanéen y impressionne tout autant qu’en match ! Une régularité qui explique pourquoi il est devenu l’une des principales armes offensives de l’ASSE.

L’international néo-zélandais souhaite d’ailleurs tout faire pour permettre à son partenaire de poursuivre sur cette lancée.

« Je vais m’appliquer à lui donner le plus de ballons possible pour qu’il puisse continuer à nous montrer ses qualités. C’est un joueur qui est très important pour le groupe. »

Boakye, le nouveau patron offensif de l’ASSE ?

Ces déclarations témoignent de l’importance prise par Augustine Boakye au sein de l’effectif stéphanois. Longtemps attendu au tournant, le Ghanéen semble aujourd’hui avoir trouvé la confiance et la régularité nécessaires pour exprimer pleinement son potentiel.

Sa qualité technique, sa capacité à éliminer ses adversaires et sa vision du jeu en font un élément particulièrement précieux pour Ian Cathro. Lorsqu’il est dans un grand soir, Boakye possède cette faculté de créer des différences que peu de joueurs sont capables de reproduire en Ligue 2.

Et Ben Old semble parfaitement conscient de la chance qu’il a d’évoluer à ses côtés. En annonçant vouloir lui transmettre davantage de ballons, le Néo-Zélandais confirme également que le jeu offensif des Verts peut largement s’appuyer sur les inspirations du Ghanéen.

Une complémentarité qui pourrait faire des dégâts dans les défenses adverses au fil de la saison !

« Je ne pense pas que quelqu’un puisse nous arrêter » : Ben Old prévient la Ligue 2 !

Mais Ben Old ne s’est pas contenté d’encenser Augustine Boakye. L’international néo-zélandais a également affiché une énorme confiance dans le potentiel offensif de l’AS Saint-Étienne.

« Lui et les autres joueurs, quand ils sont en forme, je ne pense pas que quelqu’un puisse les arrêter dans cette Ligue 2. Si on est tous à ce niveau-là, nos adversaires auront du mal à nous arrêter. »

Un avertissement lancé à l’ensemble des concurrents des Verts ! Car au-delà des individualités, Ben Old estime que l’ASSE dispose d’un collectif capable de dominer ses adversaires lorsque tous les joueurs évoluent à leur meilleur niveau.

Des propos qui confirment les grandes ambitions du vestiaire stéphanois. Avec un effectif de qualité et plusieurs joueurs capables de faire la différence, Saint-Étienne possède les arguments pour jouer les premiers rôles dans la course à la montée.

Le prochain déplacement sur la pelouse du Red Star constituera d’ailleurs un nouveau test pour les hommes d’Ian Cathro, qui devront confirmer leurs ambitions face à un adversaire particulièrement compétitif.

Une chose est certaine : Augustine Boakye est en train de changer de dimension à l’ASSE. Et lorsque Ben Old le présente comme l’un des meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué, difficile de ne pas y voir un immense compliment. Reste désormais au Ghanéen à confirmer sur le terrain pour continuer à faire rêver le peuple vert !