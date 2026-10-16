ASSE : un joueur annonce son grand retour et affiche ses ambitions !

Après un début de saison perturbé par une blessure à la cheville, Ben Old semble enfin prêt à retrouver un rôle important à l’ASSE. De retour de sélection avec la Nouvelle-Zélande, l’international néo-zélandais affiche une confiance retrouvée et assure être désormais capable de débuter les rencontres. Une excellente nouvelle pour Ian Cathro, qui pourrait récupérer une arme offensive supplémentaire dans la course à la montée en Ligue 1 !

Et si Ben Old était l’une des bonnes surprises des prochaines semaines à l’AS Saint-Étienne ? Longtemps freiné par des pépins physiques, l’international néo-zélandais semble avoir retrouvé toutes ses sensations. Une montée en puissance qui tombe à point nommé pour les Verts, alors que les hommes d’Ian Cathro s’apprêtent à défier le Red Star dans un choc important de Ligue 2.

Arrivé avec de grandes ambitions dans le Forez, Ben Old n’a pas encore totalement pu exprimer son potentiel sous le maillot stéphanois cette saison. La faute notamment à une blessure à la cheville qui a perturbé sa préparation estivale et retardé son retour à la compétition.

Mais cette période difficile semble désormais derrière lui. Et ses dernières prestations avec la sélection néo-zélandaise lui ont permis de retrouver de précieuses sensations.

« Je me sens capable de débuter » : Ben Old annonce son grand retour !

Interrogé sur son état physique, Ben Old n’a pas caché son soulagement. Après plusieurs semaines de travail pour retrouver son meilleur niveau, le joueur offensif estime désormais être en mesure de prétendre à une place de titulaire.

« J’ai pu travailler dur et maintenir ma confiance en moi. Ça m’a pris quelques rencontres et aujourd’hui, je me sens bien, de nouveau capable de débuter et d’aider l’équipe au maximum. »

Une déclaration qui devrait forcément intéresser Ian Cathro ! Car avec un Ben Old à 100 % de ses capacités, l’entraîneur stéphanois dispose d’une solution supplémentaire pour dynamiser son secteur offensif.

Capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et de la profondeur, le Néo-Zélandais possède un profil intéressant pour déstabiliser les défenses adverses.

Et surtout, il semble avoir retrouvé cette confiance indispensable pour faire des différences sur le terrain.

Un but face au Japon qui pourrait tout changer !

La trêve internationale a justement permis à Ben Old de franchir un nouveau cap. Malgré un long voyage et une fatigue importante, l’ailier stéphanois est revenu satisfait de son rassemblement avec la Nouvelle-Zélande.

« Je suis très fatigué. C’est difficile, beaucoup de vols. Mais maintenant, ça va. Le dernier match a été difficile pour beaucoup de personnes dans l’équipe. Mais après une semaine, c’est beaucoup mieux. »

Mais au-delà de la fatigue, cette parenthèse internationale lui a surtout permis de retrouver le plaisir de jouer et de marquer.

« C’était une trêve qui m’a rendu très heureux, avec ce but notamment que j’ai marqué contre le Japon. Je pense que c’était une expérience fantastique pour nous en tant qu’équipe. »

Le Stéphanois a également souligné l’importance de ces rencontres dans sa remise en forme, après avoir notamment disputé une finale devant 70 000 spectateurs.

« Malheureusement, on a perdu ce dernier match, mais pour moi, c’était un bon moment parce que ça m’a permis d’améliorer ma condition physique. »

Un passage en sélection qui pourrait donc avoir des conséquences très positives sur sa situation à l’ASSE.

Ian Cathro récupère une nouvelle arme pour la montée !

Pour Ben Old, l’objectif est désormais clair : retrouver du temps de jeu et s’imposer progressivement dans les plans d’Ian Cathro.

Car si l’ASSE possède déjà plusieurs joueurs offensifs capables de faire la différence, à commencer par Augustine Boakye, l’international néo-zélandais possède des qualités qui pourraient parfaitement compléter celles de ses partenaires.

Sa capacité à provoquer, à prendre les espaces et à multiplier les courses pourrait notamment apporter une nouvelle dimension au jeu stéphanois.

Mais Old sait aussi qu’il devra convaincre son entraîneur sur la durée. Après sa blessure, il lui faudra retrouver du rythme et surtout enchaîner les performances pour espérer bousculer la hiérarchie.

Le joueur n’a d’ailleurs pas oublié les difficultés rencontrées au début de la saison.

« C’était un moment difficile pour moi parce que tous les joueurs sont toujours très affectés par leurs blessures. Les blessures n’arrivent jamais à un bon moment. »

Désormais, le discours a changé. Le Néo-Zélandais regarde vers l’avant et semble déterminé à prendre toute sa place dans le collectif stéphanois.

À l’approche du déplacement sur la pelouse du Red Star, Ian Cathro pourrait donc être tenté de lui accorder davantage de responsabilités, même si sa présence dans le onze de départ reste à confirmer.

Une chose est certaine : Ben Old est de retour avec de l’ambition et des sensations retrouvées. Après avoir longtemps dû prendre son mal en patience, l’international néo-zélandais pourrait enfin devenir un élément important de l’ASSE cette saison. Et dans la course à la montée en Ligue 1, son retour en forme pourrait bien constituer un atout précieux pour les Verts !