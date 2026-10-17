Seul Zlatan Ibrahimovic a connu des débuts plus prolifiques de Ferran Torres dans les rangs du PSG.

Le PSG tient peut-être déjà l’une des grandes révélations du mercato. Arrivé en provenance du FC Barcelone cet été, Ferran Torres n’a pas tardé à se faire une place dans le paysage parisien. Buteur régulier, décisif dans les grands rendez-vous et capable de faire basculer une rencontre en quelques minutes, l’international espagnol impressionne depuis ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Ferran Torres dans les pas de Zlatan Ibrahimovic

Ses statistiques parlent pour lui : sept réalisations en six matches toutes compétitions confondues. Un rendement exceptionnel qui le rapproche d’une référence absolue du PSG : Zlatan Ibrahimovic. Selon Opta, seul le Suédois avait fait mieux à ce stade, avec huit buts sur ses six premières apparitions parisiennes.La comparaison a de quoi impressionner. Lorsqu’il avait débarqué à Paris en 2012, Zlatan Ibrahimovic avait rapidement marqué les esprits grâce à son efficacité devant le but et sa personnalité hors norme. Ferran Torres emprunte aujourd’hui une trajectoire tout aussi spectaculaire sur le plan statistique.

L’Espagnol n’a pas encore l’aura ni le palmarès parisien du géant suédois, mais il affiche déjà une capacité à faire trembler les filets qui rappelle les débuts du légendaire numéro 10. Son triplé contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions a notamment marqué les esprits. Lors de cette victoire parisienne 6-1, il a inscrit trois buts et démontré sa capacité à évoluer aussi bien sur le côté gauche que dans l’axe. Ferran Torres ne se contente pas de faire grimper son compteur. Il s’est également imposé comme l’un des hommes forts du début de saison parisien. Ses buts ont souvent eu une importance capitale, notamment lorsqu’il a fallu débloquer des rencontres compliquées. L’attaquant espagnol possède cette qualité précieuse : rester dangereux même lorsque son équipe ne domine pas totalement les débats.

Une nouvelle occasion de frapper fort à Strasbourg

Sa faculté à se déplacer dans les espaces et à se montrer efficace dans la surface constitue un atout majeur pour Luis Enrique. Et le plus étonnant reste peut-être son temps de jeu. Malgré ses performances, Torres n’a pas toujours été titulaire. Il a notamment débuté sur le banc lors du Classique contre l’OM avant de faire la différence après son entrée en jeu.Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour la septième journée de Ligue 1. Le coup d’envoi est prévu à 17h15 à la Meinau.

Torres est attendu pour cette rencontre et pourrait débuter dans le onze parisien. Une titularisation qui lui offrirait une nouvelle occasion de poursuivre sa série et de confirmer son importance grandissante dans le projet de Luis Enrique. Face à une équipe strasbourgeoise ambitieuse, Paris devra se montrer efficace. Dans ce contexte, la forme de l’Espagnol pourrait peser lourd avant de retrouver le Barça Ward au Parc des Princes pour le choc de ce début de Ligue des Champions.