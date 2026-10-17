ASSE : Le Cardinal raconte la grosse frayeur derrière son retour

De retour pour le déplacement de l’ASSE sur la pelouse du Red Star, Julien Le Cardinal a traversé une période plus inquiétante qu’attendu. Le défenseur des Verts révèle que l’état de son genou a un temps fait craindre une infection.

Le Cardinal a craint une infection

On vous en parlait ce samedi : Julien Le Cardinal va retrouver le onze stéphanois contre le Red Star. Mais le défenseur central de l’ASSE revient de plus loin qu’il n’y paraît après sa blessure à la cuisse contractée à Metz.

Dans un témoignage relayé par Peuple Vert, le joueur de 29 ans raconte que son genou avait très fortement gonflé en raison d’une accumulation de liquide. La scène, survenue chez lui après une ponction, a immédiatement alarmé le staff médical.

« Le genou avait triplé de volume. Le liquide est descendu dans la capsule. Un soir, en fin de journée, je faisais bien les soins chez moi, avec le Game Ready. Je vais pour me doucher et je retire le bas de contention, la compression avec le strap. Là, je vois mon genou. Je m’étais fait ponctionner la veille. On a eu peur d’une infection. On a dû attendre que tout ce liquide parte », confie Le Cardinal.

L’ASSE retrouve un défenseur dans un moment clé

Désormais rétabli, l’ancien Brestois revient alors que l’ASSE, leader avant cette neuvième journée de Ligue 2, monte en puissance. Il a notamment apprécié la première période livrée face à Rodez (2-0), proche selon lui des attentes de Ian Cathro en matière de domination, d’intensité, de pressing et de projection.

Le Cardinal constate également davantage d’exigence à l’entraînement. Les pertes de balle et les défaites lors des petits jeux provoquent plus de frustration, signe d’un état d’esprit en évolution. Dans le même temps, la direction travaille sur plusieurs dossiers d’avenir, dont celui d’Augustine Boakye.

Les dirigeants de l’ASSE auraient contacté l’entourage d’Augustine Boakye afin de tenter de prolonger et revaloriser le Ghanéen, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec une année supplémentaire en option. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109700877154148643

Un retour attendu dans le choc à Bauer

Tout n’est toutefois pas encore réglé sur le terrain. Le défenseur estime que les Verts doivent mieux maîtriser certains duels et éviter de présenter un bloc trop étiré. Des détails qui leur ont coûté des points à Dunkerque et à Metz.

Le déplacement à Bauer constituera donc un test sérieux. Le Cardinal se méfie d’un Red Star « très bien structuré », capable d’imposer un pressing soutenu, ainsi que de la vivacité de ses attaquants. Il cite notamment Jovany Ikanga, récemment repositionné en pointe.

Privée de Gautier Larsonneur, l’ASSE aura besoin de stabilité derrière. Après la crainte suscitée par son genou, Le Cardinal est désormais prêt à tenir sa place avec une ambition claire : ramener les trois points de Bauer.