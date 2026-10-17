Rétabli, Julien Le Cardinal va réintégrer le onze de l’ASSE face au Red Star (20h) et envoyer un titulaire méritant sur le banc de touche.

L’ASSE aborde un rendez-vous majeur de sa saison. Leaders de Ligue 2, les Verts se déplacent sur la pelouse du Red Star, leur dauphin, pour un choc qui pourrait peser dans la course à la première place.

Le Cardinal de retour à l’ASSE au meilleur moment

Pour Ian Cathro, ce duel s’accompagne d’une bonne nouvelle : Julien Le Cardinal a repris l’entraînement collectif et se rapproche d’un retour dans le onze de départ. Mais cette réintégration pourrait provoquer un changement important dans la défense stéphanoise. Absent lors de la victoire de l’ASSE contre Rodez (2-0), Julien Le Cardinal a retrouvé le chemin de l’entraînement en début de semaine. Le défenseur avait été touché à la suite d’un problème musculaire et son retour avait été jugé trop prématuré pour la réception des Ruthénois. Sa reprise constitue désormais un renfort précieux pour Cathro. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, le joueur apporte de l’expérience et de la polyvalence à l’arrière-garde stéphanoise.

Le timing est idéal : face au Red Star, les Verts auront besoin d’une défense solide pour conserver leur place en tête du classement. Lors de la victoire contre Rodez (2-0), Kévin Pedro avait été repositionné dans l’axe aux côtés de Sohaib Naïr. João Ferreira occupait alors le couloir droit. Cette organisation pourrait toutefois être temporaire. Avec le retour de Le Cardinal, Pedro devrait retrouver son poste habituel d’arrière droit, tandis que le défenseur expérimenté réintégrerait la charnière centrale. Une configuration qui permettrait à Cathro de conserver Pedro dans son onze tout en récupérant un élément important dans l’axe. Le jeune défenseur avait d’ailleurs convaincu lors de son intérim contre Rodez. Sa polyvalence représente un atout pour l’entraîneur écossais, qui dispose ainsi d’une solution supplémentaire pour ajuster son arrière-garde.

Ferreira, la victime de ce retour à l’ASSE ?

Si cette composition se confirme, João Ferreira pourrait être le grand perdant de l’opération. Titulaire contre Rodez, le défenseur portugais avait pourtant participé au succès stéphanois. Mais le retour de Le Cardinal redistribue les cartes et pourrait le contraindre à retrouver le banc. Ce choix ne constituerait pas nécessairement une sanction individuelle. Il s’agirait avant tout d’un ajustement tactique pour permettre à Pedro de retrouver son couloir et à Le Cardinal de reprendre sa place dans l’axe.

Dans un match aussi important, Cathro pourrait privilégier une défense qu’il estime mieux équilibrée. Le déplacement à Bauer représente un véritable test pour l’ASSE. Face à un Red Star également installé dans le haut du classement, les Stéphanois auront l’occasion de consolider leur première place. Le retour de Le Cardinal pourrait donc peser dans les choix de Cathro, même si la composition définitive ne sera connue qu’à l’approche du coup d’envoi.