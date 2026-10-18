FC Barcelone : énorme coup dur pour Yamal & Co avant le choc contre le PSG ! 

À deux jours du choc contre le PSG en Ligue des Champions, le FC Barcelone a connu un sérieux contretemps à Séville.

Le FC Barcelone aurait certainement préféré une préparation plus tranquille avant de retrouver le PSG. Mais les conditions météorologiques en ont décidé autrement.

Le FC Barcelone bloqué à Séville !

Alors que les Catalans venaient de frapper fort en Liga en inscrivant cinq buts contre le Betis, leur retour à Barcelone a été perturbé par un violent épisode orageux. Le vol retour n’a pas pu décoller comme prévu, obligeant les joueurs et le staff à passer la nuit à Séville. Le déplacement en Andalousie s’est donc prolongé bien au-delà du programme initial. Après la rencontre, les joueurs du Barça ont rejoint l’aéroport de Séville pour embarquer à destination de la Catalogne.

Mais les fortes pluies et les orages qui touchaient la région barcelonaise ont empêché le retour prévu. Selon la presse espagnole, la délégation a attendu plusieurs heures à bord de l’avion avant que le vol soit finalement annulé. Les joueurs ont alors dû rejoindre leur hôtel pour y passer la nuit. Le FC Barcelone a confirmé la situation dans un message publié sur ses réseaux sociaux, expliquant que le mauvais temps affectant Barcelone empêchait le vol de partir comme prévu.

L’entraînement collectif du FC Barcelone annulé

Cette mésaventure a directement bouleversé la préparation du prochain rendez-vous européen. Hansi Flick avait programmé une séance d’entraînement dimanche matin à 11 heures. Mais avec le retour retardé, ce rendez-vous n’a pas pu se tenir comme prévu. Le staff doit donc réorganiser le programme en fonction de l’heure d’arrivée de l’équipe en Catalogne. Une séance de récupération pourrait être privilégiée, mais la préparation initiale a déjà été perturbée. À ce stade de la saison, cette interruption ne constitue pas nécessairement un problème majeur sur le plan physique. Elle réduit toutefois le temps disponible pour travailler collectivement avant un match de très haut niveau.

Le Barça arrive malgré tout à Paris avec de la confiance après son succès 5-2 contre le Betis. Lamine Yamal a notamment marqué les esprits, tandis que plusieurs autres joueurs ont participé à cette démonstration offensive. Mais cette victoire a également laissé quelques interrogations sur l’état physique de certains éléments. Eric Garcia a notamment reçu un coup au quadriceps droit et devait passer des examens. Jules Koundé et Gerard Martín ont également ressenti des gênes, même si les premières informations se voulaient plus rassurantes à leur sujet. Le staff catalan doit donc gérer à la fois les conséquences du voyage perturbé et le suivi médical de ses joueurs.

Le PSG peut-il profiter de ce contretemps ?

Le rendez-vous face au PSG est prévu mardi soir au Parc des Princes (21h), pour un choc de Ligue des Champions qui s’annonce particulièrement attendu. Le contretemps du Barça ne suffit évidemment pas à annoncer un avantage décisif pour Paris. Les Catalans disposent encore de temps pour retrouver leur rythme et préparer cette rencontre.

Mais cette préparation chahutée représente un imprévu dont Hansi Flick se serait bien passé. Après une victoire spectaculaire en championnat, le technicien allemand doit désormais adapter son programme et surveiller l’état de santé de plusieurs joueurs. Le choc contre le PSG approche, et Barcelone devra rapidement retrouver des conditions de travail normales pour arriver dans les meilleures dispositions possibles.