PSG Mercato : Paris au duel avec le Real Madrid pour un chouchou de l’OM validé par Zidane

Le PSG surveillerait Guillaume Restes, le jeune gardien du Toulouse FC également suivi par le Real Madrid, après avoir attiré l’attention de l’OM et convaincu Zinédine Zidane en équipe de France.

Le PSG prépare-t-il déjà son avenir dans les buts ? Selon une information du journaliste Ekrem Konur sur X, le club de la capitale surveillerait la situation de Guillaume Restes, le gardien du Toulouse FC. Le Real Madrid suivrait également le portier français, tout comme l’OM l’été dernier qui en avait fait sa priorité pour renouveler le poste de gardien.

À seulement 21 ans, le Toulousain s’impose comme l’un des jeunes gardiens français à suivre. Formé au TFC depuis l’enfance, il a progressivement franchi les étapes jusqu’à devenir un titulaire reconnu en Ligue 1. Son potentiel attire désormais l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Zinédine Zidane lui ouvre les portes des Bleus

L’actualité de Guillaume Restes a pris une nouvelle dimension en septembre dernier. Le gardien toulousain a été convoqué pour la première fois en équipe de France A par Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus. Une récompense importante pour celui qui avait déjà représenté la France chez les jeunes et décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette progression renforce forcément sa visibilité sur le marché des transferts. Le Real Madrid pourrait notamment anticiper la succession de Thibaut Courtois, tandis que le PSG reste attentif aux opportunités susceptibles de renforcer son effectif, alors que Lucas Chevalier se dirige vers la sortie.

Le PSG et le Real Madrid prêts à se disputer le gardien du TFC ?

Pour rappel, Guillaume Restes est sous contrat avec le TFC jusqu’en juin 2028, ce qui place le club français en position de force dans d’éventuelles négociations.

Le PSG devra donc évaluer l’intérêt sportif et financier d’un tel dossier face à la concurrence madrilène. Une chose est sûre : après sa première convocation chez les Bleus, Guillaume Restes pourrait continuer à faire parler de lui lors des prochains mercatos.