OM : Genesio a lui fait un coup de dernière minute à Angers, Kondogbia balance

Titulaire de dernière minute face à Angers, Geoffrey Kondogbia a reconnu que Bruno Genesio avait dû revoir ses plans en fonction de l’effectif disponible.

Geoffrey Kondogbia ne s’attendait visiblement pas à débuter la rencontre face à Angers dans ces conditions. Après la large victoire de l’OM au stade Raymond-Kopa (5-2), ce dimanche, l’international centrafricain est revenu sur son retour dans le onze de départ de Bruno Genesio.

« Ma titularisation a été décidée un peu à la dernière minute, par rapport à la réalité de l’effectif. Le coach a pris une décision, il fallait assumer et c’est ce que j’ai essayé de faire pendant la rencontre », a expliqué le défenseur en zone mixte, dans des propos rapportés par La Provence.

Un choix qui s’inscrit dans le contexte d’un effectif marseillais remanié, après la défaite contre l’Olympiakos en Ligue Europa (0-1). Kondogbia a notamment profité de l’absence de Pierre-Emile Højbjerg et du choix de laisser Nayef Aguerd sur le banc pour retrouver une place de titulaire, cette fois en défense centrale aux côtés de CJ Egan-Riley.

Kondogbia assume malgré une entame difficile

Le retour du défenseur n’a toutefois pas été parfait. Sur l’ouverture du score angevine, à la 14e minute, Kondogbia a repoussé de la tête un centre directement vers Raolisoa, qui a permis au SCO de prendre les devants.

Mais l’OM a rapidement renversé la situation avant de dérouler pour s’imposer 5-2. Malgré cette erreur, Kondogbia a retenu la maîtrise collective et les progrès affichés par son équipe. « On a été bon dans le contenu, on a maîtrisé cette rencontre. Cette victoire est méritée et on espère continuer comme cela », a-t-il souligné.

Le défenseur marseillais sait néanmoins que ce succès ne règle pas tout. Alors que l’OM cherche à remonter au classement, il a rappelé que les compteurs sont rapidement remis à zéro dans le football. À Marseille, l’enjeu sera désormais de confirmer cette embellie lors des prochaines échéances.