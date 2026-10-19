Les supporters du FC Nantes ne croient pas du tout à une remontada du FC Nantes en Ligue 2 et encore moins à une promotion à l’échelon supérieur en fin de saison.

Le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate. Relégué en Ligue 2, le club doit rapidement retrouver de la stabilité pour espérer jouer les premiers rôles et éviter de s’installer durablement à cet échelon. Mais du côté des supporters, l’optimisme semble déjà avoir disparu.

Les supporters du FC Nantes n’y croient déjà plus

But! a ainsi posé une question directe à ses lecteurs : « La montée immédiate du FC Nantes en L1 est-elle déjà compromise ? » Les résultats sont sans appel parmi les personnes ayant participé au sondage :

Oui : 92,3 %

Non : 7,7 %

Une majorité écrasante des votants estime donc que la remontée du FC Nantes est déjà compromise. Ce résultat traduit surtout le niveau de défiance d’une partie des supporters. Il ne constitue toutefois pas un sondage représentatif de l’ensemble du public nantais et ne permet pas, à lui seul, de prédire l’issue de la saison.

La Ligue 1 déjà hors de portée pour le FC Nantes ?

Après plusieurs saisons compliquées, la relégation a placé le FC Nantes face à un défi majeur : reconstruire un collectif capable de se battre immédiatement pour la montée. Mais cette ambition exige des résultats, de la régularité et une équipe capable de répondre présente dans les moments difficiles. Malgré ce pessimisme, la saison est loin de se résumer à un sondage.

Le classement, les résultats à venir et la capacité du FC Nantes à enchaîner les victoires seront bien plus révélateurs des chances de remontée du club. Pour espérer retrouver rapidement la Ligue 1, les Nantais devront surtout gagner en constance et convaincre leurs supporters que le projet sportif peut fonctionner. Dès samedi à Saint-Étienne (20h) pour évacuer rapidement cette 14e place pesante ?