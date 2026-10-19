PSG – FC Barcelone : Luis Enrique veut faire taire Yamal, sa réponse est savoureuse

À la veille du choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions, Luis Enrique a dévoilé sa recette pour neutraliser Lamine Yamal.

Le ton est donné avant PSG-Barça ! À quelques heures de ce choc européen très attendu, Luis Enrique a une idée bien précise pour limiter l’influence de Lamine Yamal : empêcher l’ailier du FC Barcelone de toucher le ballon. Mais la pépite espagnole ne semble pas impressionnée et a déjà envoyé un message aux joueurs parisiens.

Luis Enrique veut priver Lamine Yamal de ballon

Interrogé en conférence de presse sur la meilleure manière de défendre face à Lamine Yamal, l’entraîneur du PSG n’a pas cherché bien loin. Pour lui, la solution est simple : prendre le contrôle du ballon pour empêcher le phénomène barcelonais de faire des différences.

« La meilleure façon de défendre sur Lamine Yamal, c’est d’avoir le ballon. Si tu as le ballon tout le temps, Lamine ne l’a pas et tout est calme, tranquille », a expliqué le technicien espagnol.

Derrière cette formule teintée d’humour se cache une véritable ambition tactique. Le PSG veut imposer son jeu, maîtriser la possession et limiter les situations dans lesquelles Yamal peut provoquer ses adversaires en un contre un.

Luis Enrique sait toutefois que la mission s’annonce compliquée face au Barça. Le coach parisien a également insisté sur la nécessité de défendre collectivement, rappelant que Barcelone possède plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre.

« Paris, j’arrive ! » : Lamine Yamal annonce la couleur

Mais Lamine Yamal n’a visiblement pas l’intention de se laisser impressionner par le plan de son ancien rival. Dans une séquence partagée sur Snapchat par Jules Koundé, l’attaquant du Barça a lancé un message aux Parisiens en anglais : « Paris, I’m coming ! », autrement dit « Paris, j’arrive ! ».

Une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue à l’approche de cette affiche de Ligue des champions. Avec son assurance et son talent, le jeune international espagnol assume pleinement son statut de menace numéro un pour la défense parisienne.

Le PSG est donc prévenu : Luis Enrique veut confisquer le ballon pour faire disparaître Yamal du match, mais le prodige catalan compte bien se faire remarquer dans la capitale française.