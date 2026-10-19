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FRANCE

FC Nantes : le rachat toujours dans l’impasse, le clan de Paulo Tavares sort du silence !

Par William Tertrin - 19 Oct 2026, 18:00
Waldemar Kita (FC Nantes)

Près de trois semaines après l’accord avec Waldemar Kita, Paulo Tavares n’a toujours pas transmis son dossier à la DNCG, invoquant des formalités juridiques et administratives qui tardent à être finalisées.

Le rachat du FC Nantes est toujours dans l’attente. Alors que la famille Kita et le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares ont signé un protocole de vente fin septembre, le dossier n’a toujours pas été déposé devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Un retard qui commence à soulever des interrogations autour de la reprise des Canaris, comme le rapporte Ouest-France ce lundi.

Pourquoi le dossier de Paulo Tavares tarde à être déposé

Le potentiel acquéreur avance une explication essentiellement administrative et juridique. Plusieurs formalités doivent encore être finalisées, notamment au Luxembourg, où certaines opérations nécessitent l’intervention et la signature des différents actionnaires.

Le montage du dossier implique ainsi plusieurs intervenants et des démarches notariales qui demandent du temps. Dans l’entourage de Paulo Tavares, le discours est clair : mieux vaut présenter un dossier complet, cohérent et juridiquement sécurisé que précipiter son dépôt auprès du gendarme financier du football français.

Autre précision importante : contrairement à ce qui a pu circuler, le dépôt du dossier le mercredi 14 octobre n’aurait, a priori, jamais été véritablement acté. Le calendrier initial ne correspondait donc pas nécessairement à une échéance formellement confirmée.

Le retard commence à interroger sur la solidité du projet

Ces explications ne dissipent toutefois pas toutes les interrogations. Car plus le temps passe sans transmission du dossier, plus la question des garanties financières apportées par les repreneurs se pose.

Dans l’entourage de Waldemar Kita, ce délai qui s’allonge nourrit forcément des doutes sur la solidité et la fiabilité financières du potentiel acquéreur. Pour autant, l’absence de dépôt ne suffit pas à démontrer que le financement est défaillant : elle signifie surtout que le processus n’a pas encore franchi une étape essentielle.

La DNCG doit notamment pouvoir examiner les garanties présentées, l’origine des fonds et la capacité du futur propriétaire à assurer l’avenir économique du club. Selon L’Équipe, l’instance réclame notamment une garantie financière de 25 millions d’euros ainsi qu’un dossier particulièrement fourni avant de recevoir les candidats au rachat.

Le rachat du FC Nantes reste suspendu à cette étape

Pour Paulo Tavares et ses associés, la priorité est désormais de finaliser les documents nécessaires afin de pouvoir présenter leur projet à la DNCG. Tant que cette étape n’est pas franchie, aucune validation définitive du changement de propriétaire ne peut être considérée comme acquise.

La question centrale reste donc entière : le délai supplémentaire s’explique-t-il uniquement par la complexité du montage juridique et administratif, ou révèle-t-il des difficultés plus profondes dans la constitution du dossier ?

À ce stade, aucun élément ne permet de trancher. Mais une chose est certaine : tant que le dossier de rachat du FC Nantes ne sera pas déposé, les interrogations autour du projet porté par Paulo Tavares continueront de grandir.

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