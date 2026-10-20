OM Mercato : un départ surprise se profile cet hiver, un club italien a déjà dégainé

En manque de temps de jeu avec la réserve de l’Olympique de Marseille, Victor Joseph pourrait quitter le club phocéen lors du prochain mercato hivernal, après une tentative de la Sampdoria l’été dernier.

L’avenir de Victor Joseph à l’OM semble de plus en plus incertain. Selon les informations de La Minute OM, la Sampdoria avait manifesté son intérêt pour le milieu offensif marseillais dès le début du mois d’août, avant de transmettre une offre au club le 28 août.

Un élément interpelle dans ce dossier : toujours selon le média, Grégory Lorenzi n’aurait pas été informé de cette proposition, d’après l’entourage du joueur. Une situation qui soulève des interrogations sur la gestion de ce dossier lors du dernier mercato estival.

Un avenir de plus en plus flou à l’OM

Sur le terrain, la situation de Victor Joseph est également préoccupante. Le jeune milieu offensif, arrivé de Sochaux en janvier 2026, peine à obtenir du temps de jeu depuis le début de la saison 2026-2027. Une situation qui s’explique par des tensions liées à son comportement. Alors que le club lui reprocherait son attitude, son entourage estime que cette mise à l’écart serait liée à une altercation avec un responsable de l’équipe réserve. Selon La Provence, Ali Zarrak aurait demandé qu’une nouvelle destination lui soit trouvée.

Dans ces conditions, un départ lors du mercato hivernal de janvier 2027 apparaît comme une possibilité de plus en plus crédible. Reste à savoir si la Sampdoria reviendra à la charge ou si d’autres clubs se positionneront pour accueillir le jeune joueur.