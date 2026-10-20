Sans grande surprise, les supporters du FC Nantes seront interdits à Geoffroy-Guichard pour le choc contre l’ASSE (samedi, 20h).

Le rendez-vous entre l’ASSE et le FC Nantes s’annonce déjà particulier. Cette affiche, programmée le samedi 24 octobre à 20 heures, se jouera dans un contexte de fortes tensions autour des déplacements de supporters.

Les supporters du FC Nantes interdits de déplacement

La préfecture de la Loire a décidé d’interdire la présence des fans nantais au stade Geoffroy-Guichard, mais également dans plusieurs secteurs de Saint-Étienne. Une mesure qui risque de faire parler, tant ce rendez-vous compte pour les deux clubs.La décision préfectorale est claire : les supporters du FC Nantes ne pourront pas accéder à Geoffroy-Guichard le jour de la rencontre. L’interdiction s’étendra également à plusieurs secteurs de Saint-Étienne. Elle sera applicable de 8 heures le samedi matin jusqu’à 6 heures le dimanche. Les supporters nantais seront donc privés de déplacement pour cette affiche face aux Verts.

Cette mesure intervient dans un contexte de préoccupations sécuritaires autour de la rencontre. Les autorités entendent ainsi prévenir d’éventuels incidents et encadrer les risques de troubles à l’ordre public. Pour Grégory Poirier, cette décision représente un désagrément supplémentaire avant un rendez-vous important. Le soutien des supporters constitue souvent un élément moteur pour les joueurs, particulièrement lors des déplacements où l’ambiance peut peser sur le déroulement d’une rencontre. À Geoffroy-Guichard, les Canaris devront donc évoluer sans leur parcage visiteurs habituel. Le technicien nantais devra préparer son équipe en conséquence, même si l’absence des supporters ne préjuge évidemment pas du résultat final.

Nouveau coup dur pour Poirier et le FC Nantes

Les rencontres entre le FC Nantes et l’ASSE attirent traditionnellement une attention particulière en raison de l’importance des deux clubs et de leurs publics. La décision de la préfecture s’inscrit dans une logique de prévention : limiter les risques d’affrontements et sécuriser les abords du stade comme les secteurs concernés de la ville. Privé de son soutien habituel à l’extérieur, le FC Nantes devra trouver d’autres ressources pour aborder ce déplacement délicat.

Grégory Poirier sait que ce genre de rencontre peut compter dans la dynamique d’une saison. Face à une ASSE qui pourra évoluer devant son public, les Canaris devront faire preuve de caractère et de concentration. La décision préfectorale est désormais officielle. Reste à savoir si Nantes parviendra à faire abstraction de cette absence et à répondre présent sur le terrain.