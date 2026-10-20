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FRANCE

FC Barcelone : Araujo calme le jeu autour des 56 M€ de Liverpool

Par Louis Chrestian - 20 Oct 2026, 16:43
FC Barcelone : Araujo calme le jeu autour des 56 M€ de Liverpool

Prêté par le FC Barcelone à Liverpool, Ronald Araujo ne veut pas encore se projeter au-delà de la saison. Interrogé sur l’option d’achat de 56 M€ dont disposent les Reds, le défenseur uruguayen préfère savourer ses premiers pas en Angleterre.

Araujo refuse de se projeter

Ronald Araujo n’a pas l’intention de brûler les étapes. Présent en conférence de presse, le défenseur central a été invité à s’exprimer sur son avenir et sur la possibilité de poursuivre son aventure à Liverpool. Le club anglais dispose d’une option d’achat fixée à 56 M€, mais le joueur prêté par le Barça estime que le moment n’est pas encore venu d’aborder ce dossier.

« C’est très tôt pour parler de ces choses », a répondu l’Uruguayen dans des propos relayés par Vibes Foot. Une manière de ne fermer aucune porte, tout en évitant de lancer trop rapidement les discussions autour d’un transfert définitif.

La priorité donnée au terrain

Pour l’heure, Araujo entend surtout répondre aux attentes placées en lui. Son discours est entièrement tourné vers son adaptation, sa progression et la confiance qu’il souhaite gagner au fil des rencontres. « J’essaie simplement de profiter de chaque jour, de continuer à progresser, à jouer et à donner ce qu’on attend de moi pour avoir cette confiance », a-t-il expliqué.

Après plusieurs mois durant lesquels sa situation au FC Barcelone demeurait fragile, ce prêt doit lui permettre de retrouver de la continuité. Aucune statistique sur ses performances avec Liverpool n’a toutefois été communiquée dans les éléments disponibles.

Une décision repoussée à plus tard

Le montant de 56 M€ place forcément l’avenir d’Araujo au centre des discussions. Il faudra néanmoins attendre avant de savoir si Liverpool souhaite activer son option et si le défenseur se voit rester durablement chez les Reds. À ce stade, aucun des propos du joueur ne permet de conclure qu’une décision a déjà été prise.

L’intéressé affiche en revanche un état d’esprit positif : « Je suis vraiment heureux d’être ici, mais c’est un peu tôt pour parler de ces choses. » Le Barça, qui avait déjà été confronté à des complications autour de son avenir contractuel, reste donc dans l’attente. Araujo, lui, renvoie le débat à plus tard et se concentre sur le terrain.

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