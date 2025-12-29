FC Barcelone : Ronald Araújo de retour mais en sursis

Ronald Araújo, longtemps vu comme l’un des patrons de la défense catalane, a retrouvé ce lundi les terrains d’entraînement du FC Barcelone après une pause dédiée à sa santé mentale. Mais ce retour, loin d’être une renaissance tranquille, se fait dans une atmosphère électrique, où pression populaire, concurrence interne et doutes sur son avenir ne laissent place à aucune certitude.

Un retour scruté après une pause controversée

L’arrêt momentané d’Araújo, reconnu officiellement comme une nécessité mentale, a déclenché un torrent de débats au FC Barcelone. Aux yeux de nombreux socios, le défenseur uruguayen paie son rendement en berne dans les chocs décisifs : son expulsion retentissante contre Chelsea, ou encore ses errements contre le PSG et l’Inter, ont profondément marqué les esprits. La patience du public blaugrana semble atteinte. Et celle des dirigeants ? Le joueur, de retour d’une retraite loin du tumulte, ne sera vraisemblablement pas convoqué pour le prochain match. Son retour effectif dépend à la fois de son ressenti physique et mental et de discussions attendues avec le staff et le directeur sportif. Seul un feu vert commun relancera la machine. C’est ce qu’indique la presse catalane, à l’image de Mundo Deportivo, qui pense que son retour dépendra de ses sensations et de ses discussions avec le staff et Deco.

Araújo, relégué dans la hiérarchie centrale

Sur le rectangle vert, le paysage a changé pendant son absence. S’il démarrait la saison comme évident titulaire auprès du très prometteur Pau Cubarsí, sa place n’est plus garantie. La progression fulgurante de Cubarsí fait de lui un pilier pour Hansi Flick. Parallèlement, d’autres défenseurs se sont imposés. Eric Garcia, capable de s’intégrer dans l’axe comme au milieu, et Gerard Martin, qui a surpris par la régularité de ses dernières sorties. Alors que le recrutement d’un nouveau défenseur est évoqué cet hiver, Araújo se retrouve donc relégué et d’après les sondages locaux, il figure parmi les joueurs que les supporters préféreraient voir quitter le Barça.

Pour Araújo, le moment est donc crucial. À lui de saisir sa chance, de surmonter le tumulte et de prouver sa capacité à redevenir un élément clé du Barça… ou d’accepter que la page soit en train de se tourner.