OM : un nouveau verdict est tombé pour la vente du club !

Alors que les rumeurs de vente de l’OM s’intensifient, les supporters marseillais ont livré leur verdict sur l’avenir de Frank McCourt.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour d’une possible vente de l’Olympique de Marseille dans les prochains mois sont revenues sur le devant de la scène. La semaine dernière, RMC Sport révélait notamment que plusieurs acteurs majeurs du football français seraient convaincus que le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, serait prêt à vendre le club phocéen, malgré sa position officielle. « L’Américain ne serait pas vendeur, mais cette promesse n’engage que ceux qui veulent bien y croire. Quelques acteurs majeurs du foot français, qui l’ont côtoyé de près, sont convaincus du contraire », expliquaient notamment nos confrères, précisant que le milliardaire américain pourrait, à défaut d’une vente, rechercher un nouveau partenaire financier pour accompagner le développement de l’OM.

Les supporters marseillais croient au départ de Frank McCourt

Alors que les spéculations autour de l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille se multiplient, nous avons décidé de donner la parole aux supporters phocéens à travers un sondage publié sur le compte X de BUT! OM. À la question « Croyez-vous à une vente de l’OM dans les prochains mois ? », les résultats sont particulièrement révélateurs : 62,2 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 37,8 % de « non ». Une nette majorité des participants croit donc à un prochain changement de propriétaire à Marseille, malgré les démentis et l’absence d’annonce officielle concernant une éventuelle vente du club.

Ce résultat témoigne de l’écho rencontré par les dernières rumeurs de vente de l’OM auprès des supporters ayant participé au sondage. Avec plus de sept votants sur dix qui imaginent Frank McCourt céder le club dans les prochains mois, l’hypothèse d’un changement d’actionnaire semble avoir gagné du terrain parmi les participants. Reste désormais à savoir si ces spéculations se concrétiseront ou si l’homme d’affaires américain, propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis octobre 2016, poursuivra son aventure sur la Canebière. Une chose est sûre : l’avenir de Frank McCourt à l’OM continue de faire parler.