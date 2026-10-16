OM : nouveau coup de tonnerre pour la vente, McCourt finalement prêt à céder ?

Alors que Frank McCourt ne serait pas officiellement vendeur de l’OM, plusieurs acteurs majeurs du football français pensent le contraire…

Frank McCourt va-t-il vendre l’OM ? La question revient régulièrement à Marseille, alors que le propriétaire américain approche des dix ans à la tête du club. Mais si les spéculations persistent, la position officielle reste claire : l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre, selon son président, Stéphane Richard.

« McCourt parlera quand il aura des choses à dire ou à annoncer », glissent les conseillers de l’homme d’affaires américain dans un article publié par RMC Sport, qui rajoute même que « l’Américain ne serait pas vendeur, mais cette promesse n’engage que ceux qui veulent bien y croire. Quelques acteurs majeurs du foot français, qui l’ont côtoyé de près, sont convaincus du contraire ».

McCourt cherche-t-il un acheteur pour l’OM ?

Après avoir investi des centaines de millions de dollars depuis son arrivée en 2016, Frank McCourt doit désormais composer avec les difficultés financières du club et la nécessité de retrouver une trajectoire sportive plus ambitieuse. Pour autant, ces contraintes ne signifient pas qu’il souhaite vendre.

Début septembre 2026, Stéphane Richard a assuré que le propriétaire était prêt à accueillir de nouveaux partenaires au capital de l’OM. Il a toutefois précisé qu’aucune démarche particulière n’avait été engagée et que le choix des investisseurs serait très sélectif.

L’OM vaut-il un milliard d’euros ?

La question de la valorisation du club reste également centrale. Si l’OM a développé ses revenus commerciaux et renforcé sa marque en dix ans, les difficultés sportives et financières pèsent sur ses perspectives. Certains observateurs du football français estiment même que Frank McCourt sait que le club ne vaut pas un milliard d’euros.

À court terme, l’arrivée d’un partenaire financier semble donc constituer une option plus concrète qu’une cession totale. Reste à savoir si cette stratégie suffira à relancer l’OM et à convaincre son propriétaire de poursuivre l’aventure marseillaise.