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FRANCE

OM : coup de tonnerre, discussions enfin en cours pour la vente du club ?

Par Fabien Chorlet - 15 Oct 2026, 12:00
Frank McCourt (OM)

De nouvelles informations font état de premières discussions autour d’un éventuel rachat de l’OM.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations autour d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille sont reparties de plus belle. Propriétaire du club phocéen depuis octobre 2016, Frank McCourt voit régulièrement son avenir à la tête de l’OM faire l’objet de nombreuses rumeurs. Alors que l’homme d’affaires américain a déjà affiché sa volonté d’accueillir de nouveaux partenaires stratégiques, la possibilité d’un changement d’actionnaire continue d’alimenter les discussions. Et ce ne sont pas les dernières révélations du compte X @taharit77, insider de l’OM, qui risquent de calmer les rumeurs.

Des premières discussions pour un rachat auraient débuté !

Sur le réseau social X, le compte @taharit77, qui relaie régulièrement des informations sur l’actualité de l’OM, affirme que des discussions auraient été entamées en vue d’un éventuel rachat du club olympien. « Discussions au stade préliminaire pour un rachat de l’OM. Rapporté par plusieurs sources concordantes. Wait and see (attendons de voir) », a-t-il annoncé ce mercredi soir.

Une révélation qui ne devrait pas manquer de faire réagir les supporters marseillais, nombreux à suivre de près l’évolution de ce dossier. Reste toutefois à savoir si ces premiers échanges déboucheront sur des négociations plus concrètes. Pour l’heure, aucun potentiel repreneur n’a été identifié et aucune offre officielle n’a été annoncée. Cette information reste donc à confirmer, tandis que Frank McCourt demeure toujours le propriétaire de l’Olympique de Marseille.

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