Si les rumeurs de vente de l’OM persistent, le manque d’offre de repreneurs pourrait refroidir ses plus fervents défenseurs.

Le feuilleton de la vente de l’OM est loin d’être terminé. Depuis plusieurs années, les rumeurs se succèdent autour d’un possible rachat du club phocéen. L’Arabie saoudite a notamment été régulièrement évoquée, sans qu’aucune opération ne se concrétise.

Les espoirs de vente de l’OM refroidis

En cette rentrée 2026, la question revient avec encore plus d’insistance. Mais derrière les espoirs des supporters de l’OM, un problème demeure : selon plusieurs observateurs, aucun acheteur n’aurait formulé d’offre concrète à la hauteur des attentes de Frank McCourt. Sur le plateau de Football Club de Marseille, Nicolas Filhol a résumé la situation avec une déclaration particulièrement directe : « S’il y avait un gros acheteur, McCourt vendrait mais il n’y en a pas. » Pour le journaliste, le problème ne serait donc pas uniquement la volonté du propriétaire américain. Il résiderait aussi dans l’absence d’un repreneur prêt à proposer une somme suffisamment importante pour convaincre McCourt de céder le club. Une analyse qui risque de refroidir les supporters marseillais, dont une partie réclame ouvertement le départ de l’actionnaire.

Ce même Filhol estime que Frank McCourt espérerait récupérer entre 600 et 700 millions d’euros en vendant l’OM : « Il imagine un chèque de 600-700 millions d’euros mais personne ne va venir mettre autant d’argent sur un club en décrépitude. » Ces montants restent toutefois l’estimation avancée par le journaliste, et non un prix de vente officiellement confirmé par McCourt. Le contexte économique du football français et les difficultés financières de l’OM pourraient également peser dans les négociations. Le propriétaire américain a encore injecté environ 120 millions d’euros dans le club en 2026 pour couvrir ses pertes, selon L’Équipe.

L’OM doit-il revoir ses ambitions à la baisse ?

Pour Nicolas Filhol, l’OM doit désormais retrouver une forme d’humilité et reconstruire progressivement son projet : « Le chemin est de redevenir humble. » Le journaliste reconnaît que les supporters seraient évidemment séduits par l’arrivée d’un investisseur fortuné, capable de mettre plusieurs centaines de millions d’euros sur la table et de financer un recrutement spectaculaire. Mais il ne croit pas forcément à ce scénario : « Tout le monde serait ok pour dire que c’est bon si un pote américain de McCourt arrive et qui met 800 millions d’euros sur la table et investit massivement avec des recrues de fou. Mais moi je ne suis pas sûr que ça arrive… » Une façon de rappeler que l’OM ne peut pas bâtir son avenir uniquement sur l’espoir d’un repreneur providentiel.

La position officielle du propriétaire américain est plus nuancée que celle d’un vendeur pressé. Frank McCourt a déjà expliqué être ouvert à l’arrivée d’un partenaire stratégique. L’objectif serait de renforcer les moyens du club sans nécessairement abandonner immédiatement le contrôle de l’OM. Cette solution pourrait permettre à Marseille de bénéficier de nouveaux apports financiers tout en conservant une certaine continuité dans sa gouvernance. Mais elle ne répondrait pas forcément aux attentes des supporters qui réclament un changement complet de propriétaire.