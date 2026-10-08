OM Mercato : le clan Paixão sort du silence et rouvre la porte à un transfert !

Le clan d’Igor Paixão a fait le point sur la situation de l’ailier brésilien à l’OM et laisse clairement planer le doute sur son avenir à Marseille.
Igor Paixão est finalement resté à l’OM après un mercato estival particulièrement agité. Alors que Sunderland avait notamment avancé ses pions, l’ailier brésilien n’a pas quitté la Canebière. Mais son avenir pourrait encore faire parler dans les prochains mois.
Interrogés par Top Mercato, les conseillers du joueur assurent d’abord que Paixão est heureux à Marseille : « Igor est très heureux à Marseille. La relation entre Igor et le duo Genesio-Lorenzi est très bonne. »
Sunderland avait bien tenté sa chance
Le clan Paixão confirme également l’existence de plusieurs sollicitations durant l’été, avec Sunderland comme piste la plus concrète : « Igor a reçu quelques offres cet été, celle de Sunderland, la plus concrète, a été rejetée par le club. Comme son intention était de rester à Marseille, Igor est resté très tranquille. »
Pour autant, les représentants du Brésilien ne ferment pas la porte à un futur transfert. « Igor a un contrat avec l’OM. Les décisions au sujet de son avenir sont prises en accord avec le club. Un transfert, quel qu’il soit, doit être bon pour les deux parties. »
Une formulation qui entretient forcément les spéculations autour d’un éventuel départ lors d’un prochain mercato.
Paixão conscient des attentes de l’OM
Recruté à prix d’or par Marseille, Igor Paixão porte également une lourde responsabilité sur ses épaules. Son entourage l’assume pleinement : « C’est normal qu’il soit attendu. Il est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Il est conscient des responsabilités qui sont les siennes. »
Le contexte marseillais reste toutefois particulièrement délicat. Alors que l’OM traverse une période sportive et économique compliquée, le clan du joueur reconnaît que l’avenir pourrait être mouvementé : « L’OM ne nous a rien présenté pour les prochains mois. »
Le dossier Paixão reste donc ouvert. Le joueur se dit heureux à Marseille et souhaitait rester, mais ses représentants rappellent qu’un transfert demeure possible si toutes les parties y trouvent leur compte. Après Sunderland cet été, d’autres prétendants pourraient ainsi revenir à la charge lors des prochains mercatos.
🗣️ « 𝗜𝗚𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗘 𝗡𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗙𝗔𝗖𝗜𝗟𝗘𝗦 » 💙🤍Les conseillers d’Igor Paixão font le point sur sa situation à l’OM 👇« 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲. La relation entre Igor et le duo Genesio-Lorenzi est très bonne.Igor a reçu quelques offres cet été, celle de Sunderland, la plus concrète, a été rejetée par le club. Comme son intention était de rester à Marseille, 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲́ 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲.Igor a un contrat avec l’OM. Les décisions au sujet de son avenir sont prises en accord avec le club. Un transfert, quel qu’il soit, doit être bon pour les deux parties.C’est normal qu’il soit attendu. 𝗜𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗰𝗵𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗢𝗠. Il est conscient des responsabilités qui sont les siennes. 🙌𝗟’𝗢𝗠 𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗮 𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗺𝗼𝗶𝘀. »🎙️ @TopMercato— Vibes Foot (@VibesFoot) October 8, 2026