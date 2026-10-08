OM Mercato : le clan Paixão sort du silence et rouvre la porte à un transfert !

Le clan d’Igor Paixão a fait le point sur la situation de l’ailier brésilien à l’OM et laisse clairement planer le doute sur son avenir à Marseille.

Igor Paixão est finalement resté à l’OM après un mercato estival particulièrement agité. Alors que Sunderland avait notamment avancé ses pions, l’ailier brésilien n’a pas quitté la Canebière. Mais son avenir pourrait encore faire parler dans les prochains mois.

Interrogés par Top Mercato, les conseillers du joueur assurent d’abord que Paixão est heureux à Marseille : « Igor est très heureux à Marseille. La relation entre Igor et le duo Genesio-Lorenzi est très bonne. »

Sunderland avait bien tenté sa chance

Le clan Paixão confirme également l’existence de plusieurs sollicitations durant l’été, avec Sunderland comme piste la plus concrète : « Igor a reçu quelques offres cet été, celle de Sunderland, la plus concrète, a été rejetée par le club. Comme son intention était de rester à Marseille, Igor est resté très tranquille. »

Pour autant, les représentants du Brésilien ne ferment pas la porte à un futur transfert. « Igor a un contrat avec l’OM. Les décisions au sujet de son avenir sont prises en accord avec le club. Un transfert, quel qu’il soit, doit être bon pour les deux parties. »

Une formulation qui entretient forcément les spéculations autour d’un éventuel départ lors d’un prochain mercato.

Paixão conscient des attentes de l’OM

Recruté à prix d’or par Marseille, Igor Paixão porte également une lourde responsabilité sur ses épaules. Son entourage l’assume pleinement : « C’est normal qu’il soit attendu. Il est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Il est conscient des responsabilités qui sont les siennes. »

Le contexte marseillais reste toutefois particulièrement délicat. Alors que l’OM traverse une période sportive et économique compliquée, le clan du joueur reconnaît que l’avenir pourrait être mouvementé : « L’OM ne nous a rien présenté pour les prochains mois. »

Le dossier Paixão reste donc ouvert. Le joueur se dit heureux à Marseille et souhaitait rester, mais ses représentants rappellent qu’un transfert demeure possible si toutes les parties y trouvent leur compte. Après Sunderland cet été, d’autres prétendants pourraient ainsi revenir à la charge lors des prochains mercatos.