FC Nantes : un ancien Canari s’offre un premier moment fort en Croatie

Parti libre du FC Nantes l’été dernier, Mathieu Acapandié n’a pas tardé à trouver ses marques au Hajduk Split. Déjà installé dans le onze croate, l’international malgache vient de jouer un rôle décisif dans la victoire de son équipe.

Acapandié libère le Hajduk Split

Mathieu Acapandié monte en puissance loin de la maison Jaune et Verte. Dimanche, l’ancien latéral nantais a offert la victoire au Hajduk Split face à Varazdin, dans une rencontre longtemps indécise. Dominateurs, les locaux ont dû attendre la 86e minute pour trouver l’ouverture.

Sur un corner, le défenseur a surgi pour placer un coup de tête rageur et inscrire l’unique but de la partie. Une réalisation tardive qui a permis au Hajduk de négocier ce match piège et à Acapandié de s’offrir un premier moment marquant sous ses nouvelles couleurs. L’action est notamment rapportée par La Tribune Nantaise.

Déjà 18 matchs sous ses nouvelles couleurs

En fin de contrat avec le FC Nantes en juin dernier, le joueur a choisi de rebondir en Croatie. Il s’est engagé avec le Hajduk Split, deuxième du championnat croate la saison passée, et n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation. L’international malgache s’est rapidement imposé comme titulaire et compte déjà 18 apparitions avec son nouveau club.

Son début d’aventure a été particulièrement dense. Engagé dès le 9 juillet dans les barrages de la Ligue Europa, le Hajduk a immédiatement lancé son nouveau latéral dans le grand bain européen. Le club croate a ensuite obtenu sa qualification pour la Conference League, compétition dans laquelle il a créé la surprise en dominant l’Ajax lors de la première journée. Un contexte européen qui avait déjà permis à l’ancien Nantais de prendre une nouvelle dimension au Hajduk Split.

Une actualité toujours agitée au FC Nantes

Pendant qu’Acapandié poursuit son ascension en Croatie, son ancien club traverse une période mouvementée en coulisses. Le projet de rachat du FC Nantes porté par Paulo Tavares aurait pris du retard, le dossier n’ayant pas encore été déposé devant la DNCG. Le comité social aurait également rendu un avis défavorable sur les repreneurs.

Le rachat du FC Nantes par Paulo Tavares prend du retard. Le dossier n’a toujours pas été déposé devant la DNCG et le comité social a émis un avis défavorable sur les repreneurs. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2112572558964936812

Un départ déjà bien digéré

Pour Acapandié, le choix croate porte donc rapidement ses fruits. Son temps de jeu important, la découverte des compétitions européennes et ce but décisif confirment son installation au Hajduk Split. Après avoir quitté Nantes sans prolongation, le latéral a trouvé un environnement lui permettant d’enchaîner et de franchir un cap.

Sa réalisation contre Varazdin vient récompenser cette continuité. Lancé très tôt dans la saison, le Malgache ne se contente plus de participer à la rotation : il pèse désormais directement sur les résultats de son équipe.