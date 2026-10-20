FC Barcelone : un nouveau coup dur frappe Dani Olmo avant le Clasico

Dani Olmo n’a pas pu terminer la rencontre de Ligue des champions du FC Barcelone ce mardi. Touché après un duel avec Vitinha, le milieu espagnol inquiète à quelques jours du rendez-vous face au Real Madrid.

Olmo demande immédiatement à sortir

La soirée européenne du FC Barcelone a pris une tournure préoccupante à la 27e minute. Après un choc avec Vitinha, Dani Olmo est resté secoué et a rapidement fait comprendre qu’il ne pouvait pas poursuivre la rencontre. Le milieu de terrain a lui-même demandé son remplacement.

Fermín López a alors fait son entrée en jeu pour prendre sa place. D’après les informations de Foot Mercato, l’Espagnol semblait bien touché au moment de quitter la pelouse. La nature précise de son problème physique et la durée éventuelle de son indisponibilité ne sont toutefois pas encore connues.

Une soirée qui avait commencé dans l’attente

Avant la rencontre, le vestiaire catalan était prêt pour ce choc de Ligue des champions. Mais le Barça a rapidement dû revoir ses plans avec cette sortie prématurée, intervenue moins d’une demi-heure après le coup d’envoi.

Le vestiaire du Barça est prêt pour PSG-Barça. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2112594317462454523

Cet incident fait écho aux difficultés physiques déjà rencontrées par le joueur depuis son arrivée en Catalogne. Dani Olmo avait notamment connu un précédent coup dur avec le FC Barcelone. Son état de santé va donc de nouveau être surveillé avec attention par le staff catalan.

Le Clasico arrive dès dimanche

Le calendrier rend cette alerte d’autant plus gênante pour le Barça. Le club catalan doit en effet affronter le Real Madrid dimanche prochain. À l’approche de ce Clasico, perdre un élément capable d’évoluer entre les lignes et de créer des différences dans les petits espaces constituerait une mauvaise nouvelle.

Fermín López représente une solution naturelle si Dani Olmo devait déclarer forfait. Son entrée rapide lui a permis de retrouver le rythme de la compétition, même si le FC Barcelone espère évidemment ne pas avoir à se passer durablement de son international espagnol.

Le Barça attend désormais un premier diagnostic

À ce stade, aucun verdict médical n’a été communiqué. Il faudra attendre les examens et les prochaines informations du club pour savoir si la sortie de Dani Olmo relevait avant tout de la précaution ou si elle annonce une nouvelle période d’indisponibilité.

L’incertitude devrait accompagner la préparation du choc face au Real Madrid. Après avoir dû interrompre son match dès la 27e minute, Dani Olmo lance malgré lui le premier dossier sensible de la semaine du Clasico.