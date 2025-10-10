Le rassemblement de Dani Olmo avec l’Espagne prend déjà fin !

Coup dur pour Dani Olmo. En effet, le joueur du FC Barcelone ne participera pas aux deux prochains matchs de la Roja, face à la Géorgie à Elche et à la Bulgarie à Valladolid, en raison d’une blessure musculaire. Comme expliqué dans le communiqué publié par la Fédération espagnole, Olmo était arrivé au rassemblement avec des signes de fatigue musculaire.

Malgré une légère amélioration au fil des jours grâce à un traitement et à une gestion adaptée des charges d’entraînement, le joueur a ressenti de nouvelles gêne musculaires à la jambe gauche. Des examens complémentaires ont ensuite confirmé une lésion musculaire, dont la gravité exacte n’a pas encore été précisée.

C’est donc un coup d’arrêt pour Olmo, mais aussi une mauvaise nouvelle pour sa sélection et le Barça, qui devront espérer que l’ancien de Leipzig se remettra rapidement sur pied !

Le communiqué de la Fédération espagnole

« Dani Olmo ne pourra pas affronter la Géorgie à Elche ni la Bulgarie à Valladolid en raison d’une blessure. Le joueur était arrivé lundi dernier au rassemblement avec des signes de fatigue musculaire, comme l’avait signalé le FC Barcelone. Depuis, les symptômes se sont progressivement améliorés grâce au traitement et à la gestion des charges de travail.

Pour la séance d’aujourd’hui, il était prévu que l’attaquant ne participe qu’à une partie de l’entraînement programmé, au cours duquel il a ressenti des douleurs musculaires à la jambe gauche.

Par conséquent, des examens complémentaires ont été réalisés, révélant une lésion musculaire. Les services médicaux du FC Barcelone ont été informés. Le joueur commencera sa rééducation au sein du rassemblement de la sélection, puis retournera à Barcelone demain, tandis que le reste de l’équipe se rendra à Elche pour affronter la sélection géorgienne ».