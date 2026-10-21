Sorti blessé à Bauer lors de la victoire de l’ASSE contre le Red Star (1-0), Julien Le Cardinal pourrait manquer à l’appel face au FC Nantes (samedi, 20h).

L’ASSE a réalisé une excellente opération samedi en s’imposant sur la pelouse du Red Star (1-0), grâce à un but d’Irvin Cardona. Mais cette victoire a été ternie par la sortie sur blessure de Julien Le Cardinal, contraint de quitter ses partenaires dès la 28e minute.

Le Cardinal, une nouvelle alerte qui inquiète l’ASSE

Le défenseur central de l’ASSE venait tout juste de retrouver le onze stéphanois après avoir été touché face à Metz. Cette fois, un nouveau contact a ravivé les inquiétudes autour de son état physique. Le capitaine des Verts a tenté de poursuivre la rencontre, avant que le staff ne décide de le remplacer par João Ferreira. Cette succession d’alertes intervient à un moment important de la saison. Avec une réception du FC Nantes programmée samedi à 20 heures, l’ASSE espère évidemment pouvoir compter sur l’un de ses cadres défensifs.

Après la rencontre à Bauer, Julien Le Cardinal s’est montré plutôt rassurant, sans pour autant écarter toute inquiétude. Le défenseur sait qu’il doit éviter de précipiter son retour, alors que le calendrier de Ligue 2 est encore particulièrement chargé : « Il reste 25 matchs, il ne faut pas faire de bêtises non plus. Ça fait déjà deux week-ends de suite que je subis pratiquement la même chose. Je vais me reposer et essayer d’être présent le week-end prochain. » Ces mots traduisent la volonté du joueur de revenir rapidement, mais aussi la nécessité de ne pas prendre de risques inutiles. Le staff médical de l’ASSE a d’ailleurs préféré interrompre sa rencontre face au Red Star par précaution. Julien Le Cardinal a expliqué qu’il n’avait pas demandé à sortir : la décision venait du staff, soucieux de ne pas aggraver la situation.

Ian Cathro pourrait choisir la prudence

Selon Morning Foot, la présence du capitaine contre le FC Nantes reste incertaine. L’entraîneur stéphanois pourrait même décider de préserver son capitaine, même si celui-ci se sent capable de tenir sa place. À ce stade, aucun forfait définitif n’est annoncé. La décision dépendra de l’évolution de ses sensations et de l’évaluation médicale dans les prochains jours. L’objectif est clair : éviter qu’une alerte apparemment limitée ne se transforme en absence plus longue.

Une indisponibilité de Le Cardinal obligerait Cathro à revoir son organisation défensive. João Ferreira pourrait notamment être une solution après son entrée en jeu à Bauer, tandis que Kévin Pedro est également susceptible d’occuper l’axe. En attendant d’en savoir plus sur l’état du capitaine, une composition possible se dessine pour la réception des Canaris chez Morning Foot : Ndiaye – Ferreira, Pedro, Naïr, Old – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Ballo, Cardona. Comme on peut le voir, le capitaine de l’ASSE n’en fait pas partie et serait remplacé par Kévin Pedro, auteur d’un interim propre dans l’axe contre Rodez (2-0).