Le passage devant la DNCG ayant pris du retard, les supporters du FC Nantes redoutent fortement que la vente ne soit pas bouclée avant le prochain mercato.

Le changement de propriétaire du FC Nantes semblait se rapprocher fin septembre. Un protocole d’accord aurait été signé entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares. Mais cette avancée ne signifie pas que la vente est bouclée : plusieurs étapes restent indispensables avant que le futur repreneur puisse prendre les commandes du club.

La vente du FC Nantes a pris du retard

Le principal obstacle se situe désormais du côté de la Direction nationale du contrôle de gestion. Initialement, le camp Tavares espérait réunir les documents nécessaires autour du 14 octobre. Or, au 19 octobre, le dossier n’avait toujours pas été transmis dans son intégralité, ce qui repousse mécaniquement la suite de la procédure.

Le retard n’est pas anodin. La DNCG réclame notamment une garantie financière de 25 millions d’euros, ainsi que de nombreux documents comptables, juridiques et financiers. Les investisseurs doivent aussi justifier l’origine des fonds, détailler leur actionnariat et présenter un plan de financement sur trois ans.

Tant que ces éléments ne sont pas réunis, aucune audition ne peut être considérée comme acquise. Et sans validation de la DNCG, Paulo Tavares ne peut pas officiellement devenir le nouveau propriétaire du FC Nantes. Le projet reste donc suspendu à une étape essentielle, alors que Waldemar Kita conserve les commandes du club.

Les supporters du FC Nantes dubitatifs avant le mercato

Cette situation nourrit forcément le pessimisme des supporters du FC Nantes. Dans un sondage publié par But!, la question posée était directe : « Selon vous, la vente du FCN sera-t-elle bouclée avant le mercato ? » Les résultats sont sans appel : seulement 15,4 % des participants répondent « oui », contre 84,6 % qui estiment que la transaction ne sera pas finalisée à temps.

Ce sondage ne représente pas nécessairement l’ensemble des supporters du FC Nantes. Il illustre néanmoins la défiance grandissante autour du calendrier de reprise. Après des années d’attente autour d’un possible départ de la famille Kita, une nouvelle période d’incertitude commence à peser sur le public nantais. Selon les dernières estimations évoquées, Paulo Tavares aurait prévu de transmettre son dossier à la DNCG dans le courant de la semaine prochaine. Mais cette échéance reste à confirmer et ne signifie pas qu’une validation interviendra immédiatement. Même si le dossier est déposé rapidement, l’instance devra examiner les garanties et décider si le projet présente suffisamment de solidité financière.

Plusieurs étapes pourraient donc encore repousser la conclusion de la vente. Pour le mercato hivernal, l’enjeu est important : un changement de propriétaire tardif pourrait compliquer la préparation du recrutement et retarder les décisions stratégiques. Cela ne signifie toutefois pas que le FC Nantes sera nécessairement privé de renforts en janvier. En attendant une éventuelle validation, c’est toujours la direction actuelle qui reste aux commandes. Dans ce contexte, les Kita accepteraient-ils toutefois de délier une dernière fois les cordons de la bourse ? Le doute est permis.