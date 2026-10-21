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FRANCE

FC Nantes : le couperet est tombé pour l’arrivée d’un repreneur local à la tête du club

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 13:00
Waldemar Kita (FC Nantes)

En cas d’échec d’une vente du FC Nantes à Paulo Tavares, les supporters ne croient pas à l’émergence d’un repreneur local comme alternative.

Et si l’avenir du FC Nantes passait par des investisseurs de la région ? Alors que le projet porté par Paulo Tavares traverse une période délicate, l’idée d’un repreneur local a émergé comme une alternative possible pour sortir les Canaris de l’impasse.

Le plan B local ne convainc pas les supporters du FC Nantes

Cette piste reste, à ce stade, une hypothèse : aucun consortium local n’a officiellement annoncé sa candidature à la reprise du club. Pour mesurer l’adhésion du public à cette solution, But! a posé une question simple sur ses réseaux sociaux : « Croyez-vous encore à l’arrivée d’un repreneur local au FCN ? » Les résultats sont plutôt nets, même s’ils ne représentent pas nécessairement l’ensemble des supporters nantais.

Les résultats du sondage montrent que 57,5 % des participants ne croient plus à l’arrivée d’un repreneur local. À l’inverse, 42,5 % continuent d’y croire. L’écart est donc de 15 points en faveur du « non ». Un résultat qui traduit le scepticisme d’une partie des votants, mais qui montre aussi qu’une proportion importante conserve l’espoir de voir émerger une solution alternative à la reprise menée par Paulo Tavares.

Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence : un sondage sur les réseaux sociaux repose sur les réponses des personnes qui choisissent d’y participer. Il ne constitue pas une mesure représentative de l’opinion de tous les supporters du FC Nantes.

Le projet Tavares entretient les doutes autour du FC Nantes

Le contexte explique en partie cette recherche d’une autre issue. Un protocole de vente a été signé le 29 septembre entre la famille Kita et Phenix Sports Invest, le groupe associé à Paulo Tavares. Mais cet accord ne signifie pas que le changement de propriétaire est acquis. Le dossier doit encore répondre aux exigences de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Les garanties financières demandées et les retards dans la transmission des documents ont notamment fragilisé le calendrier initialement envisagé. Le passage de témoin reste donc incertain.

Dans ces conditions, certains supporters aimeraient voir apparaître une autre option, avec des investisseurs locaux capables de proposer un projet solide et durable. Pour l’instant, aucune offre locale concrète n’a été officiellement dévoilée. L’idée d’actionnaires de la région circule dans le débat autour de l’avenir du FC Nantes, mais elle ne s’accompagne pas, à ce stade, d’un projet de reprise identifié et confirmé.

Le verdict des votants est clair, mais il ne ferme pas définitivement la porte à une reprise régionale. Pour qu’elle devienne une véritable alternative, encore faudrait-il qu’un investisseur se manifeste et présente un dossier suffisamment robuste pour convaincre les instances et le public nantais.

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