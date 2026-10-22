ASSE, FC Nantes : Les Verts dépassent les 100 M€ grâce à leur formation !

Avant leurs retrouvailles samedi, l’ASSE et le FC Nantes peuvent mesurer la rentabilité de leur centre de formation. Sur les cinq principales ventes recensées de chaque côté, les Verts disposent d’une avance financière très nette.

Fofana et Saliba placent l’ASSE au sommet

La formation reste l’un des principaux savoir-faire de l’AS Saint-Étienne. Le classement publié par BeFootball le confirme avec cinq départs qui ont rapporté au total 107,6 M€ au club forézien.

Wesley Fofana occupe la première place grâce à une vente estimée à 35 M€. Le défenseur devance William Saliba, dont le transfert a rapporté 30 M€ aux Verts. Les deux joueurs représentent donc à eux seuls 65 M€, soit plus de la moitié du montant cumulé par l’ASSE dans ce classement.

Derrière ce duo, Mathis Amougou complète le podium avec 15 M€. Kurt Zouma suit avec 14,6 M€, tandis que Lucas Gourna-Douath ferme la marche à 13 M€. Cinq pur produits de la formation stéphanoise qui ont chacun franchi la barre des 10 M€.

Wesley Fofana (35 M€) et William Saliba (30 M€) dominent le classement des ventes de joueurs formés à l’ASSE. Nathan Zézé mène celui du FC Nantes avec 20 M€. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2113177676982960494

Zézé devance les références nantaises

La maison Jaune et Verte possède également de solides arguments. Nathan Zézé arrive en tête des joueurs formés au FC Nantes avec un montant de 20 M€. Il devance Valentin Rongier, cédé pour 13 M€, et Éric Carrière, valorisé à 12 M€ dans ce classement.

Imrân Louza, Jordan Veretout et Quentin Merlin suivent tous les trois avec une vente à 10 M€. L’ensemble atteint ainsi 75 M€. Le FC Nantes affiche davantage de joueurs dans sa sélection, mais reste à 32,6 M€ de l’ASSE. L’écart s’explique principalement par les opérations Fofana et Saliba, deux des transferts les plus marquants des Verts.

Deux modèles de formation avant les retrouvailles

Ces chiffres témoignent de la capacité des deux clubs à former des éléments prometteurs, à les installer au plus haut niveau puis à générer d’importantes recettes. Saint-Étienne se distingue par deux ventes dépassant les 30 M€, là où Nantes s’appuie sur une répartition plus homogène.

Ce comparatif accompagne les retrouvailles entre les deux institutions, programmées samedi à 20 heures et diffusées en exclusivité sur beIN SPORTS. Au-delà du résultat sportif, cette affiche oppose donc deux centres de formation historiques du football français, avec un avantage financier particulièrement net pour les Verts.