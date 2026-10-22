RC Lens : nouvel énorme coup dur après la claque prise à Bruges

Battu 3-0 par le Club Bruges, le RC Lens pourrait subir une nouvelle sanction de l’UEFA après les jets de fumigènes de certains supporters.

La soirée était déjà noire pour le RC Lens. Mercredi, les Sang et Or ont lourdement chuté sur la pelouse du Club Bruges (3-0), lors de la troisième journée de Ligue des champions. Mais la défaite pourrait ne pas être le seul mauvais souvenir de ce déplacement en Belgique : les incidents survenus dans le parcage lensois exposent désormais le club à de lourdes sanctions disciplinaires.

Le RC Lens risque gros après les incidents à Bruges

Aux alentours de la demi-heure de jeu, plusieurs fumigènes ont été allumés puis lancés depuis la tribune réservée aux supporters lensois au Jan Breydelstadion. Certains projectiles ont atteint la pelouse et d’autres ont été envoyés en direction des tribunes voisines. L’arbitre a été contraint d’interrompre temporairement la rencontre.

Ces débordements interviennent dans un contexte particulièrement défavorable pour le Racing. Lors du déplacement au Slavia Prague, le 10 septembre, le club artésien avait déjà écopé d’une amende de 15 000 euros de la part de l’UEFA, accompagnée d’une fermeture du parcage visiteurs avec sursis pendant deux ans.

Selon plusieurs médias, dont RMC Sport, une nouvelle procédure disciplinaire est attendue après les incidents de Bruges. Si l’instance européenne considère qu’il s’agit d’une récidive, le RC Lens pourrait voir son sursis révoqué.

Leipzig et Liverpool dans le viseur

La menace est loin d’être anodine pour les supporters lensois. Le prochain déplacement européen est programmé à Leipzig, le 24 novembre. Une fermeture du parcage pourrait donc priver le Racing d’une partie de son soutien lors de cette rencontre. Le déplacement à Liverpool, prévu le 27 janvier, pourrait également être compromis selon la décision de l’UEFA.

Sur les réseaux sociaux, les incidents ont provoqué une vive division entre supporters. Certains dénoncent un comportement irresponsable, susceptible de pénaliser tous ceux qui économisent et s’organisent pour suivre le club à l’extérieur. D’autres débats portent sur la place de la pyrotechnie dans les tribunes. Mais les jets de fumigènes vers la pelouse et les supporters voisins sont particulièrement difficiles à défendre en raison des risques qu’ils représentent.

Pour le RC Lens, l’heure est désormais à l’attente. Sollicité après la rencontre par La Voix du Nord, le club n’a pas souhaité faire de déclaration à ce stade. La décision de l’UEFA sera déterminante pour savoir si cette soirée déjà douloureuse se transforme en véritable coup dur pour les supporte