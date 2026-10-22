RC Lens : ça se complique encore après les débordements à Bruges

Après les jets d’engins pyrotechniques qui ont interrompu Bruges-Lens, les Red Tigers défendent leur conception de l’animation des tribunes, tout en menaçant de prendre des mesures contre leurs membres impliqués.

La rencontre entre le Club Bruges et le RC Lens, mercredi, a été marquée par de graves incidents dans le parcage visiteurs. Des fumigènes et des engins pyrotechniques ont été lancés sur le terrain et en direction des tribunes, obligeant l’arbitre à interrompre temporairement le match. Les Sang et Or se sont finalement inclinés 3-0. Les incidents pourraient également entraîner de nouvelles sanctions contre le club artésien.

Les Red Tigers défendent l’usage festif des fumigènes

Dans un communiqué, les Red Tigers prennent position après les événements survenus en Belgique. Le groupe rappelle son combat de longue date pour le droit à une utilisation festive de la pyrotechnie dans les stades.

« Depuis des années notre groupe se bat pour le droit à une utilisation festive de la pyrotechnie », écrivent-ils, dénonçant également « l’hypocrisie des instances et des médias qui condamnent mais utilisent les images des tribunes illuminées pour la promotion de leurs produits ».

Le message est clair : pour les Red Tigers, les fumigènes font partie de la culture ultra et de l’animation des tribunes. Le groupe ne compte donc pas renoncer à cette revendication. « Notre position n’a pas changé : la pyrotechnie festive n’est pas un crime », affirme encore l’association dans son communiqué.

« Les sanctions ne peuvent pas être collectives »

Le groupe opère toutefois une distinction entre son combat pour la pyrotechnie et les comportements qui dépassent le cadre légal. Il insiste sur la responsabilité individuelle des supporters impliqués dans les débordements.

« Les sanctions ne peuvent pas être collectives mais doivent être individuelles », précisent les Red Tigers, avant d’ajouter : « Chaque supporter qui agit hors du cadre légal en connaissance de cause assumera ses responsabilités. »

L’association va plus loin en évoquant d’éventuelles conséquences internes. « Le groupe se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires concernant les membres de l’association qui auraient pu participer à ces événements », prévient-elle.

Le RC Lens sous la menace de sanctions

Ces incidents interviennent alors que le RC Lens était déjà sous la menace d’une sanction avec sursis après des faits pyrotechniques survenus à Prague. Une récidive pourrait donc coûter cher au club, notamment concernant les déplacements de ses supporters en Ligue des champions.

La police de Bruges doit par ailleurs analyser les images de vidéosurveillance afin d’identifier les personnes impliquées. Le dossier pourrait également avoir des suites disciplinaires auprès de l’UEFA.

Entre défense de la culture ultra et impératifs de sécurité, le communiqué des Red Tigers illustre une nouvelle fois les tensions autour de l’utilisation des fumigènes dans les stades européens.