FC Nantes : nouveau coup dur pour la vente, Kita n’a plus aucune piste !

Après l’abandon du projet de reprise porté par Phenix Capital, Waldemar Kita se retrouve sans solution immédiate pour vendre le FC Nantes, malgré plusieurs pistes évoquées ces derniers mois.

La vente du FC Nantes connaît un nouveau coup d’arrêt. Alors que Waldemar Kita avait évoqué cet été, dans Presse Océan, l’existence de « trois projets de reprise sur la table », aucune négociation ne serait désormais en cours, selon les informations d’Ouest-France. Une situation qui éloigne, une nouvelle fois, la perspective d’un changement de propriétaire chez les Canaris.

Le rachat par Phenix Capital est tombé à l’eau

Le scénario d’une vente semblait pourtant se préciser ces dernières semaines. Fin septembre, Waldemar Kita avait engagé des négociations exclusives avec Phenix Capital, la société liée au projet de reprise porté par Paulo Tavares et un groupe d’investisseurs.

Mais le dossier n’a finalement pas abouti. Dans un communiqué publié ce jeudi, le FC Nantes a annoncé la fin des discussions, reprochant au candidat à la reprise de ne pas avoir fourni les garanties financières annoncées ni constitué le dossier nécessaire à sa validation par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La promesse de vente est ainsi devenue caduque. Waldemar Kita a également jugé le projet « manifestement pas sérieux », selon les termes du communiqué officiel.

Waldemar Kita toujours propriétaire du FC Nantes

Cet échec relance les interrogations sur l’avenir du club nantais. Après avoir laissé entrevoir plusieurs possibilités de reprise durant l’été, le propriétaire des Canaris ne disposerait donc plus, à ce jour, de discussions actives pour céder le club.

Pour les supporters, qui espèrent depuis longtemps tourner la page de l’ère Kita, cette nouvelle constitue une déception supplémentaire. Arrivé à la tête du FC Nantes en 2007, l’homme d’affaires reste aux commandes, alors que le club évolue désormais en Ligue 2.