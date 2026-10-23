À LA UNE DU 23 OCT 2026
[13:40]FC Nantes : Romain Molina balance du lourd sur le couac Tavares, l’ASSE dans la boucle ! 
[13:20]ASSE : énorme coup dur pour les Verts avant le FC Nantes ! 
[13:00]FC Barcelone Mercato : le PSG a accéléré l’arrivée d’une recrue XXL au Barça en janvier
[12:40]RC Lens Mercato : Todibo envoyé à l’OM en janvier ! 
[12:29]OM – Le Havre : le verdict est tombé pour un report du match
[12:20]FC Nantes : Kita a bouclé une signature pour assurer l’avenir du club
[12:00]Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles avant Strasbourg 
[11:40]OL : le PSG a déjà fait dégoupiller les Lyonnais ! 
[11:20]RC Lens : terrible rechute pour Ganiou, opéré du genou !
[11:00]OM : c’est officiel, Richard a conclu un accord musclé d’avenir à Marseille
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Todibo envoyé à l’OM en janvier ! 

Par Bastien Aubert - 23 Oct 2026, 12:40
Jean-Clair Todibo (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans le creux de la vague au RC Lens, Jean-Clair Todido pourrait être renvoyé à l’OM au prochain mercato hivernal.

Les rumeurs vont très vite au mercato. En difficulté depuis son arrivée au RC Lens cet été, Jean-Clair Todibo (26 ans) se retrouve au centre des discussions à l’approche du mercato hivernal.

L’OM prêt à relancer Todibo cet hiver ?

Alors que des critiques émergent autour de ses performances, l’hypothèse d’une arrivée à l’OM dès janvier 2027 commence à émerger. Marwan Belkacem, insider marseillais, a évoqué cette possibilité dans un message sans détour : « Ça sent mauvais pour Todibo à Lens. Qu’il se remette à l’endroit sur tous les plans et on vient le chercher en janvier. »

Cette déclaration rappelle que l’OM avait longtemps discuté d’une possible arrivée de Jean-Clair Todibo sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham lors du dernier mercato estival. Le RC Lens avait finalement raflé la mise dans les dernières heures du marché, au grand regret de certains supporters marseillais.

« Qu’il se remette à l’endroit et on vient le chercher en janvier »

Quelques mois plus tard, les difficultés évoquées autour du défenseur relancent donc les spéculations sur un éventuel changement de club dès l’hiver. Pour autant, aucun retour à l’OM n’est confirmé à ce stade : les propos de Marwan Belkacem relèvent d’une hypothèse, et non de l’annonce d’une opération bouclée.

Le prochain mercato pourrait ainsi être l’occasion de suivre de près la situation du joueur, si les rumeurs se confirment et si les différents clubs concernés décident de rouvrir le dossier. Encore faudrait-il que l’OM se remette dans les clous au niveau financier pour ne serait-ce que payer une partie du salaire exorbitant du défenseur.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC LensOM
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, RC Lens