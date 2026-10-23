Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans le creux de la vague au RC Lens, Jean-Clair Todido pourrait être renvoyé à l’OM au prochain mercato hivernal.

Les rumeurs vont très vite au mercato. En difficulté depuis son arrivée au RC Lens cet été, Jean-Clair Todibo (26 ans) se retrouve au centre des discussions à l’approche du mercato hivernal.

L’OM prêt à relancer Todibo cet hiver ?

Alors que des critiques émergent autour de ses performances, l’hypothèse d’une arrivée à l’OM dès janvier 2027 commence à émerger. Marwan Belkacem, insider marseillais, a évoqué cette possibilité dans un message sans détour : « Ça sent mauvais pour Todibo à Lens. Qu’il se remette à l’endroit sur tous les plans et on vient le chercher en janvier. »

Cette déclaration rappelle que l’OM avait longtemps discuté d’une possible arrivée de Jean-Clair Todibo sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham lors du dernier mercato estival. Le RC Lens avait finalement raflé la mise dans les dernières heures du marché, au grand regret de certains supporters marseillais.

« Qu’il se remette à l’endroit et on vient le chercher en janvier »

Quelques mois plus tard, les difficultés évoquées autour du défenseur relancent donc les spéculations sur un éventuel changement de club dès l’hiver. Pour autant, aucun retour à l’OM n’est confirmé à ce stade : les propos de Marwan Belkacem relèvent d’une hypothèse, et non de l’annonce d’une opération bouclée.

Le prochain mercato pourrait ainsi être l’occasion de suivre de près la situation du joueur, si les rumeurs se confirment et si les différents clubs concernés décident de rouvrir le dossier. Encore faudrait-il que l’OM se remette dans les clous au niveau financier pour ne serait-ce que payer une partie du salaire exorbitant du défenseur.