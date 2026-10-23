OM : les joueurs ont reçu une consigne claire pour reconquérir les supporters

Après la nouvelle défaite à Sturm Graz en Ligue Europa, Éric Di Meco a lancé un message fort aux joueurs de l’OM pour regagner la confiance des supporters marseillais.

L’OM traverse une période délicate. Battus par Sturm Graz (1-0) en Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio ont concédé une troisième défaite en trois rencontres dans la compétition. Malgré ces résultats décevants, les supporters marseillais semblent faire preuve d’une patience inhabituelle, conscients des difficultés que rencontre leur équipe cette saison.

Un contexte particulier qu’Éric Di Meco a tenu à souligner vendredi dans le Super Moscato Show, sur RMC. Pour l’ancien défenseur de l’OM, les joueurs doivent profiter de cette relative indulgence du public pour renouer avec les valeurs du club.

« Dépouillez-vous sur le terrain » : le message de Di Meco

Éric Di Meco a adressé une consigne sans ambiguïté aux joueurs marseillais : se battre sur chaque ballon et afficher une véritable fierté de porter le maillot olympien. « Vous avez juste un truc à faire : dépouillez-vous sur le terrain, montrez que vous êtes fiers de porter ce maillot, et que vous faites le maximum », a-t-il insisté sur RMC.

Pour le consultant, les supporters peuvent accepter une équipe limitée, à condition qu’elle donne tout. « Personne ne vous tiendra rigueur d’être moyen », a-t-il expliqué, estimant que l’investissement et l’état d’esprit doivent être irréprochables, même lorsque les résultats ne suivent pas.

Di Meco rappelle toutefois que cette patience est exceptionnelle à Marseille, où les exigences du public sont traditionnellement élevées. Les joueurs ont donc une occasion à saisir : regagner la confiance des tribunes en affichant davantage d’engagement.

L’OM peut-il encore sauver sa saison ?

Malgré les difficultés, l’ancien international français ne condamne pas la saison marseillaise. Il estime qu’une place dans le premier tiers du classement de Ligue 1 reste accessible, en évoquant les 5e, 6e ou 7e positions.

Neuvième avant le début de la 8e journée, l’OM doit désormais réagir sur le terrain. La réception du Havre, dimanche au stade Vélodrome à 17h15, représente une nouvelle occasion de montrer un visage plus combatif.

Le message est clair : à Marseille, les supporters peuvent pardonner les limites sportives, mais ils attendent des joueurs qu’ils se battent pour le maillot. À eux de transformer cette patience en soutien durable.