ASSE : trois Verts risquent gros contre Valenciennes

L'AS Saint-Etienne devrait jouer dans un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés ou presque, vendredi soir contre Valenciennes. Ce qui devrait pimenter un peu une rencontre dont l'enjeu sportif est proche du néant puisque les Verts sont sauvés et les Nordistes quasiment (il faudrait un incroyable concours de circonstance pour qu'il soit relégués). Mais trois joueurs auront tout intérêt à faire attention à un quelconque excès d'engagement.

Ce serait problématique pour Larsonneur

Ces trois joueurs sont Gautier Larsonneur, Niels Nkounkou et Kader Bamba. Comme le rappelle le site En Vert et Contre Tous, le gardien, le piston et l'ailier sont sous la menace d'une suspension la saison prochaine, pour le premier match, en cas de nouvel avertissement. Ce serait vraiment problématique pour Larsonneur, qui a de très grandes chances de rester au club. Nkounkou, lui, devrait partir même si son option d'achat auprès d'Everton sera levée alors que Bamba va rentrer à Nantes à l'issue de son prêt.

Pour résumer Gautier Larsonneur, Niels Nkounkou et Kader Bamba pourraient manquer le premier match de la saison prochaine si jamais ils sont avertis vendredi soir à l'occasion de la réception de Valenciennes, pour la dernière du championnat en cours.

Raphaël Nouet

Rédacteur