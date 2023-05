ASSE : après Cafaro, les Verts croulent sous les bonnes nouvelles !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

#ASSE Les U16 battent Brondby et accèdent à la finale de la Mondial Cup https://t.co/f0F7thnhC5

Pour ne rien gâcher au week-end du club forézien, les U16 masculins se sont hissés en finale de la Mondial Cup qui se déroule à Roye, dans la Somme, en dominant les Danois de Bröndby (1-0). Le but est arrivé sur une frappe lointaine et croisée de Fares Ben Rahem à la 24ème minute. Les jeunes Verts affronteront à 16h le vainqueur de la rencontre FC Groningen-OGC Nice.

Pour résumer

Si l’AS Saint-Étienne peut célébrer le plus beau but de la saison de Ligue 2 inscrit par Mathieu Cafaro, élu dimanche soir à Paris aux trophées UNFP, l’équipe féminine a fat parler d’elle sur le rectangle vert. En plus des U16 locaux.