ASSE : Batlles a reçu la meilleure nouvelle du monde pour la saison prochaine

L’ASSE est gâtée pour démarrer le prochain exercice. Alors que la saison en cours s’achèvera dans deux jours à domicile contre le Valenciennes FC (20h45), les Verts savent déjà qu’ils retrouveront leur antre fétiche d’entrée de jeu !

Le rugby présent à Geoffroy-Guichard

Le Progrès confirme cette tendance et affirme que les Verts effectueront leurs premiers pas la saison prochaine à Geoffroy-Guichard le week-end du 5 août, contre un adversaire qui reste encore à déterminer. Le quotidien régional ajoute que l’ASSE jouera deux fois de suite à l'extérieur les 6e et 7e journées. Neuf matches (4 de rugby et 5 de foot) auront donc lieu en moins de deux mois dans le chaudron, ce qui ne devrait pas améliorer la qualité de la pelouse...

Bastien Aubert

Rédacteur