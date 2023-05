ASSE : Cafaro réagit à son trophée de plus beau but de la saison de Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le chef-d'oeuvre inscrit par Mathieu Cafaro lors de la victoire de l'AS Saint-Étienne face à Annecy (3-2), le 4 février dernier, a été désigné plus beau but de la saison 2022-2023 de Ligue 2 lors de la 31e cérémonie des Trophées UNFP.

"C'est vrai que c'était un beau but"

Après avoir reçu son prix, l'ailier gauche des Verts est revenu sur ce but d'anthologie. "C'est vrai que c'était un beau but, dans un moment compliqué pour le club. Il sort un peu de l'ordinaire, je me suis moi-même surpris. Niels Nkounkou me met le ballon, je manque ma prise de balle. À partir de ce moment-là et à deux partout, j'ai tenté et ça m'a souris. Tant mieux."

⚽️ Trophées UNFP : Cafaro (ASSE) élu plus beau but de la saison de Ligue 2 #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/plrjmUQSSL — But! Saint-Étienne (@ButASSE) May 28, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur