ASSE : Nkounkou a frustré Batlles à Grenoble

Plus rien n’arrête l’ASSE. Portés par une confiance sans égal depuis le début de l’année 2023, les Verts se sont imposés sans coup férir hier à Grenoble (2-0) pour porter à dix leur nombre de matches consécutif sans défaite (7 victoires, 3 nuls). Deux buts sublimes de Niels Nkounkou et de Jean-Philippe Krasso ont suffi au bonheur de Laurent Batlles, qui est toutefois sorti frustré de la rencontre pour ne pas avoir bien vu l’ouverture du score magistrale de son piston gauche !

Batlles n’a pas tout vu sur le but de Nkounkou !

« On savait que c’était l’une des meilleures défenses du championnat, mais on s’est créé des occasions pour mériter de gagner le match. Les deux buts sont fantastiques. Je n’ai pas bien vu celui de Niels (Nkounkou), mais je vais le revoir à la télé et savourer », a souri le coach de l’ASSE Batlles après le match. Pour rappel, environ deux millions d’euros seront nécessaires pour lever l’option d’achat de Nkounkou, prêté par Everton jusqu’en juin prochain.

