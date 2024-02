ASSE : Dall’Oglio regarde déjà d’autres clubs que Saint-Étienne

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

14. C’est le nombre de points de retard qu’accuse l’ASSE sur le leader de la L2 (Angers) et 12 sur son dauphin (Auxerre). C’est dire si la tâche d’Olivier Dall'Oglio s’annonce ardue pour remonter dans le top 5, synonyme de barrages d’accession à l’échelon supérieur. Alors que les deux équipes s’affrontent dans le choc de cette 24e journée de Ligue 1 (15h), l’entraîneur de l’ASSE a apporté ses lumières sur la rencontre.

« Ce sera une rencontre passionnante »

« Vu la fin de saison dernière en L1, les Angevins ont réussi à remobiliser tout le monde. Je connais des équipes qui auraient eu une saison compliquée, se seraient plutôt battues pour le maintien. C’est fort, a-t-il analysé dans L’Équipe. Angers et Auxerre maîtrisent énormément leurs matches quand elles ont tous leurs joueurs. Pour aller au bout, et sur ce que j’ai vu je pense que ce sera le cas, il ne faudra surtout pas perdre de joueurs majeurs. Je vois un match plutôt fermé. Je ne suis pas certain, vu le classement et le nombre de matches à jouer, que les deux équipes se livrent beaucoup. Mais ce sera une rencontre passionnante. »

