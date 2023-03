ASSE - EXCLU BUT! : Hervé Revelli aime aussi l'OM, Mbappé, Messi et Naples

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il se verrait bien glisser quelques conseils à Roland Romeyer chez les Verts, comme il l'a confié dans l'entretien accordé à But! Saint-Etienne, Hervé Revelli a aussi grandi dans l'amour d'un autre club que l'ASSE... « Je suis de Gardanne donc j'ai toujours un rapport à l'OM un peu particulier, explique-t-il. Pour le spectacle, c'est plutôt le PSG, et j'aime beaucoup Mbappé. Il est très talentueux mais ça ne l'empêche pas de se défoncer sur le terrain. Et en dehors, quel aplomb ! Il respire le foot. Il aime ça. Il a son franc parler. J'aime beaucoup Messi aussi. »

« Naples, ça me rappelle nous »

Et à lui d'ajouter... « L'équipe qui me régale cette saison, c'est Naples. Ça me rappelle nous, à la grande époque. Il n'y a pas de star, même si Osimhen est vraiment très bon. C'est un collectif. Quand ça perd le ballon, les mecs se jettent pour le récupérer. C'est des fadas ! Et avec le ballon, ça part dans tous les sens, ça va de l'avant, c'est huilé. C'est vraiment au top collectivement. Il faut s'en inspirer ! On va voir contre les gros, City, le Bayern, le Real, mais pour la Ligue des champions, je mets une pièce sur le Napoli. J'adore voir cette équipe jouer. »